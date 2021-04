Premierul Florin Cîțu: Campania de vaccinare împotriva COVID-19 va fi accelerată. Avem în vedere centre drive-through și maratoane pentru vaccinare

Întâlnire la Palatul Victoria / FOTO: www.facebook.com/guv.ro

"Am discutat astăzi cu reprezentanţii autorităţilor locale mai multe soluţii care să faciliteze accesul oamenilor la vaccin. Avem în vedere organizarea, în weekend-uri, a centrelor de vaccinare drive-through şi a maratoanelor pentru vaccinare. De asemenea, va continua vaccinarea prin cabinetele medicilor de familie", a anunțat șeful executivului.

"În prezent, peste 3.000 de medici de familie şi-au arătat disponibilitatea de a se implica în procesul de vaccinare, sperăm ca şi alţii să se alăture acestui efort comun. Vom merge mai departe în ceea ce priveşte amenajarea centrelor de vaccinare în incinta operatorilor economici pentru imunizarea angajaţilor şi a familiilor acestora", a adăugat premierul.

În comunităţile rurale sau mai greu accesibile vor interveni centrele mobile, "o soluţie eficientă, având în vedere că începând cu 4 mai se va putea face imunizarea cu doză unică din serul produs de compania Johnson & Johnson".

El a subliniat că vaccinarea este vitală pentru a proteja sănătatea populaţiei şi pentru revenirea treptată a României, din perspectivă economică, socială şi culturală.



"Voi continua colaborarea cu autorităţile locale, suntem deja la a treia întâlnire în mandatul de prim-ministru", a conchis premierul.

Primarii au tot sprijinul Guvernului pentru susţinerea campaniei de vaccinare anti-COVID la nivel local, a anunţat și preşedintele Asociaţiei Municipiilor din România, primarul Emil Boc, după întâlnirea cu premierul Florin Cîţu.



Boc a spus că perspectiva deschiderii marilor festivaluri va ajuta susţinerea campaniei de vaccinare.



"Mesajul premierului este în felul următor, de fapt sunt două mesaje ale premierului. Primul: aveţi tot sprijinul Guvernului pentru susţinerea campaniei la nivel local, judeţean de vaccinare. Adică dacă vreţi centre drive-through, dacă vreţi centre mobile, dacă doriţi să organizaţi maratoanele vaccinării, dacă doriţi alte campanii prin care voi să veniţi mai aproape de comunitate, aveţi uşa deschisă şi susţinerea Guvernului României. De asemenea, din 4 mai va fi o campanie importantă prin medicii de familie. Nu sunt obligaţi, dar prin parteneriatul pe care primarii, împreună cu medicii de familie îl au, pot să adune mai mulţi medici de familie în această campanie", a spus Boc.

Prim-ministrul a mai transmis că economia, evenimentele, activităţile culturale, teatrele, cinematografe, festivalurile trebuie să se redeschidă cu o singură condiţie - "vaccinare, vaccinare, vaccinare".



"Din această perspectivă, noi am venit cu susţinerea acestui demers şi am spus că un orizont cât mai repede anunţat pentru redeschiderea acestor activităţi ne va ajuta pe noi să susţinem şi mai bine campania de vaccinare, pentru că, de exemplu, dacă vorbim de festivalieri, dacă acum le spunem: da, va fi în luna august Untold, cu siguranţă foarte mulţi vor merge să se vaccineze. (...) Şi alte festivaluri. Acest lucru este valabil pentru toată lumea", a evidenţiat Emil Boc, citat de Agerpres.



El a mai informat că a fost înaintată Guvernului spre analiză o propunere ca acele judeţe, oraşe care reuşesc să aibă un grad de vaccinare de 50-60%, cu ambele doze, după 14 zile, să poată redeschide mai repede diverse activităţi.



"Premierul a fost deschis, a spus că analizează, dar şi pe noi ne-ar ajuta această propunere pentru a încuraja toţi actorii locali de la HORECA, până la evenimente pentru redeschiderea mai rapidă a economiei. Al doilea mesaj al premierului este că este direct interesat de investiţii, de locuri de muncă, de economie care să fie redeschisă, evident cu păstrarea sănătăţii populaţiei, care rămâne prima prioritate a noastră. În concluzie, ştim să avem de făcut. Noi, primarii, de exemplu, dacă să vrem să cerem un drive-through, ne adresăm Direcţiei de sănătate publică, în colaborare cu Prefectura, Ministerul Sănătăţii, aprobă împreună cu colonelul Gheorghiţă. Adică ştim mecanismele prin care aceste proceduri speciale pot fi solicitate de către administraţiile locale. În consecinţă, şi noi considerăm că doar prin vaccinare (...) vom reuşi să doborâm COVID-19", a completat Boc.



În legătură cu posibilitatea organizării de centre de vaccinare lângă biserici, primarul a spus că au fost enunţate mai multe propuneri. "Ideea de implicare a Bisericii au fost susţinută de către toate lumea", a indicat el.



Preşedintele Asociaţiei Comunelor din România, Emil Drăghici, a menţionat, la rândul său, că vaccinarea anti-COVID trebuie să fie cât mai extinsă.



"Trebuie să avem o legătură şi cu preoţii, dar trebuie să avem centre în cămine culturale şi în alte sedii pe care le avem în comune. Să te duci să faci un centru în biserici, nu ştiu cât de bine prind, că pot să fie şi de alte religii şi atunci noi mergem pe segmentul clădirilor absolut administrative", a explicat el.

