"Am evitat o tragedie", a declarat premierul Florin Cîțu marți seară, la TVR, la scurt timp după ce echipele de intervenție ale ISU Iași au lichidat un incendiu izbucnit la Spitalul de Copii "Sfânta Maria", în zona ATI . Potrivit premierului, se pare că ar fi fost vorba despre o problemă la instalația electrică. 30 de persoane au fost evacuate, dintre care 12 copii. Nimeni nu a fost rănit.

Incendiul a avut loc într-o zonă care urma să fie reabilitată în toamnă.

Cei evacuați nu au fost afectați, a subliniat premierul.

Premierul Florin Cîțu a subliniat că a existat un plan de măsuri după tragedia de la Piatra Neamț. Trebuie verificat dacă acel plan de măsuri a fost implementat. Ministerul Sănătății poate să prezinte public acest lucru. "Implementarea este la Ministerul Sănătății", a subliniat Cîțu.

Prim-ministrul a arătat că este nevoie de modernizarea spitalelor, dar este nevoie și de spitale noi în România.

"30 de ani de zile nu s-a făcut niciun spital și de aceea am spus că vreau în această guvernare să avem 1, 2, 3 spitale până în 2024, de aceea am tras așa mult ca în PNRR să rămână aceste spitale - construcții noi, la început nu erau construcții noi de spitale, am tras foarte mult să avem construcții noi de spitale în PNRR pentru că este nevoie de spitale noi în România", a conchis Florin Cîțu pe acest subiect.

