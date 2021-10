Premierul Florin Cîțu, primele declarații de după incendiul de la Constanța: Am cerut demiterea managerului spitalului și l-am demis pe președintele ANMCS, care n-a făcut nicio evaluare a spitalelor

Premierul Florin Cîțu

Premierul Florin Cîțu a anunțat primele măsuri după incendiul de la Constanța:

- "Am luat două decizii. În primul rând, l-am sunat pe domnul primar al Constanţei, Virgil Chiţac, şi am cerut să o demită din funcţie pe doamna manager al Spitalului de Boli Infecţioase. În acelaşi timp, am semnat ordinul prin care l-am demis pe preşedintele ANMCS, care de când a intrat în funcţie nu a mai făcut nicio evaluare şi era în atribuţiile domniei sale să facă evaluări şi în ce priveşte acreditările spitalelor din România"

Președintele ANMCS este Vlad Teodor Berbecar.

