Premierul Florin Cîțu despre noul ministru de Finanțe EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Premierul Florin Cîțu a vorbit la Tema Zilei despre prioritățile Ministerului de Finanțe, după numirea noului ministru, Dan Vâlceanu.

Florin Cîțu, premierul României: "În primul rând, ca prioritate pe termen scurt, rectificarea bugetară. Trebuie să încheiem rectificarea bugetară. În al doilea rând, eu am pregătit sperăm pentru 1 septembrie, ca e-facturare să intre în program pilot. Va fi respectat acest termen, 1 septembrie. După aceea, bineînțeles, vom continua procesul de modernizare al ANAF, de reorganizare a Ministerului Finanțelor, de reorganizare a ANAF, dacă este nevoie. Cred că prioritatea zero pentru acest minister este digitalizarea sistemului de facturi, modului în care oamenii lucrează cu statul în ceea ce privește fiscalitatea. Este clar că am făcut niște pași importanți anul trecut, în pandemie, dar au fost încetiniți în prima parte a acestui an, în primele șase luni, nu am mai făcut niciun progres. Reîncărcăm motoarele și mergem mai departe. E-facturare trebuie să înceapă la 1 septembrie".

Premierul a vorbit și despre pandemia de coronavirus și evoluția în țara noastră. Florin Cîțu are încredere în vaccinare și îndeamnă populația să se protejeze prin vaccinare.

Florin Cîțu, premierul României: "Avem vaccin. Avem vaccin la dispoziție pentru toată lumea să se vaccineze (...). Nu poți să învingi pandemia decât prin vaccinare. Restul sunt doar soluții pe termen scurt. Intră în vigoare acele bonuri de masă, intră la rectificarea bugetară (...). Nu cred că mai e nevoie de restricții atunci când avem vaccin. Vreau în continuare să ne vaccinăm. Singura soluție este vaccinarea".

La Tema Zilei, moderatoarea Roxana Zamfirescu a abordat și probleme legate de consumatorii vulnerabili, care ar putea primi sprijin pentru plata facturilor încă din această toamnă, despre situația economică a țării, reducerea deficitului, rectificarea bugetară, candidatura lui Florin Cîțu la șefia PNL, dar și despre dosarele în care a fost implicat premierul în trecut.

ŞTIRILE ZILEI