"Încă suntem într-o perioadă de pandemie. Nu trebuie să ne relaxăm, trebuie să purtăm mască în spațiul public de fiecare dată. A început să crească din nou numărul persoanelor care sunt depistate pozitiv. Doar de noi depinde să menținem situația sub control. Dacă noi nu respectăm regulile, lucrurile se vor înrăutăți. Trebuie să respectăm regulile, așa cum le-am respectat începând cu noiembrie anul trecut. Situația s-a îmbunătățit, va trebui să o facem și în continuare: purtăm mască, distanțare socială, dezinfectare. E foarte, foarte important, dacă vrem să menținem situația sub control", a declarat premierul.

Florin Cîțu a subliniat că doar cu o economie deschisă vom putea plăti costul pandemiei: "Voi lupta, cum am luptat și anul trecut, ca economia să rămână deschisă. Doar cu economie deschisă putem să plătim acest cost al pandemiei care, se pare că și anul acesta va fi unul ridicat."

Premierul a participat, sâmbătă, la o dezbatere organizată de Consiliul Judeţean Vrancea pe teme privind bugetul pentru anul 2021. În cadrul acesteia, a afirmat că, că pentru modificarea legii salarizării este nevoie de voinţă politică, iar angajaţii din sistemul de stat ar trebui remuneraţi în funcţie de performanţa fiecăruia: "Am fost primul care a oprit creşterile salariale fără niciun fel de legătură cu performanţa. De curaj am dat dovadă. Se lucrează la legea salarizării exact în direcţia pe care am spus-o în spaţiul public, mai e nevoie şi de voinţă politică. Eu aş fi mers puţin mai departe în acest moment. N-a prea fost voinţă politică, dar o găsim. În ceea ce mă priveşte, am mers până acolo unde s-a putut prin ordonanţele de urgenţă."

