Premierul Florin Cîțu, în contextul evacuării spitalului Foișor: Remaniera nu se dicută, se anunță

Premierul Florin Cîțu / FOTO: Autor: GRIGORE POPESCU / AGERPRES FOTO Credit: AGERPRES FOTO, foto.agerpres.ro

"Astăzi, sunt 1.531 de persoane internate în ATI şi doar şase locuri libere la nivel naţional. Trebuie să atingem acest obiectiv de minim 1.600 de paturi şi este nevoie ele acum. În acelaşi timp, am stat şi am discutat mai mult cu specialiştii, am vrut să înţeleg lucrurile, pentru că, pe de o parte, avem evoluţia pozitivă în ceea ce priveşte numărul de persoane infectate, deci vedem că, după ce am ajuns la un platou, începem să scădem, o scădere care se consolidează, dar în acelaşi timp, oarecum contradictoriu, avem mai multe persoane internate în spital şi avem mai multe persoane în ATI", a declarat şeful Guvernului.

Premierul Florin Cîţu a anunţat că vor fi deschise săptămâna viitoare 171 de centre noi pentru vaccinare şi de la 15 aprilie, capacitatea de vaccinare va creşte la 100.000 de persoane pe zi.

Discuţiile de la CNCCNI au mai vizat, potrivit acestuia, pregătirile pentru perioada următoare.

"Acest val va dura probabil două-trei luni de zile şi trebuie să ne concentrăm, să folosim toate resursele pentru perioada următoare ca să trecem peste acest val. Ne ocupăm de campania de vaccinare şi este important ca să vorbim de spitale, pentru că avem un milion de persoane care au trecut peste această boală, dar avem şi peste 25.000 de persoane care au decedat. Este foarte important să avem toate resursele puse la dispoziţie şi să accelerăm campania de vaccinare", a spus premierul.

Despre situația de la spitalul Foișor, șeful Guvernului a spus că nu e normal să intervină premierul și să vorbească cu primarul, cu managerul de spital pentru a se aplica o decizie. „Avem un singur inamic, pandemia”, a comentat el.

Întrebat dacă va propune remanierea ministrului Sănătății, Vlad Voiculescu, Cîțu a spus că aceste decizii nu se discută, ci se anunță.

ŞTIRILE ZILEI