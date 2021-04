Agenda premierului EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

- au fost aprobate câteva acte normative importante.

- vreau să demontez o informație falsă. Memorandumul propus și aprobat de Ministerul Muncii nu propune nicio reducere de venituri în sectorul bugetar. Nu se propune nicio scădere de venituri în sectorul public.

- alte acte normative: era nevoie de o OUG pt planul de restructurare a Complexului Energetic Oltenia, este un plan aprobat de Comisia Europeană, pentru cumpărarea certificatelor verzi, am găsit și un mecanism de finanțare.

- era nevoie să aprobăm și Memorandumul care stă la baza semnării celui de-al patrulea formular de vaccin împotriva COVID-19, produs de BioNTech/Pfizer, pentru o cantitate de 4,2 milioane de doze opționale. Prin acest memorandum, 300.000 de doze vin mai repede în România, în trimestrul al II-lea.

- modificări la Legea 55, proiectul care merge în Parlamentul României, este vorba de acea prevedere prin care operatorii economici care nu respectă legislația în vigoare pot să fie închiși. Pe o perioadă scurtă, la început, și după aceea pe o perioadă mai lungă. Este nevoie de efortul tuturor în această perioadă.

- astăzi am avut întâlniri online cu toți directorii de DSP - m-au asigurat și am avut discuția despre terapia intensivă, despre numărul de paturi și am spus că ținta pe termen scurt era de 1.600 de paturi, în următoarele săptămâni este nevoie de un efort suplimentar, sunt alături de toate DSP-urile din România, i-am îndemnat să caute, să vorbească în spitale, să vadă unde putem să găsim spații, câteva soluții au fost prezentate astăzi. Dar e nevoie de un efort comun. Noi accelerăm, pe de o parte, campania de vaccinare, dar este nevoie ca resursele din sistemul sanitar să fie folosite optim.

- vin de la întâlnirea cu directorii de spitale COVID, cărora le-am mulțumit pentru efortul pe care îl fac de un an de zile. I-am ascultat, i-am asigurat că le punem la dispoziție resursele necesare, că sumele pe care le-am plătit deja, de 240 de milioane, pentru achiziții suplimentare,dacă este nevoie, venim cu alte sume. Am vrut să aflu care le sunt problemele. Am aflat că sunt și concursuri unde nu se prezintă medici, pe de altă parte am aflat că sunt medici care ies din școală și nu sunt încă în concurs. Se pot face concursuri pentru medici în spitale.

Întrebări și răspunsuri:

- (n.r., întrebare: USR-PLUS spune că l-ați pus pe Dan Barna, în discuție, în fața faptului împlinit la revocarea lui Vlad Voiculescu, că trimiseserăți deja revocarea la președinte. De ce ați ales această cale?) Mă surprinde abordarea. În ședința de coaliție de luni s-a discutat atrib constituționale ale premierului - de a evalua și propune revocarea unui ministru. În acea ședință, toți pd de partid că acestea sunt și nu vor contesta.

- până duminică există toate premisele să ajungem la această țintă de 1.600 de paturi. Înțeleg că se rezolvă și problema personalului cu aceste concursuri.

- în ședința de guvern le-am mulțumit că au putut să treacă peste problemele de ieri și că s-au prezentat în ședință.

- guvernarea continuă, vin de la ședința de guv, la care au participat toți membrii cabinetului. Facem lucruri importante pentru români. Avem de guvernat o situație dificilă și o campanie de vaccinare de succes. Asta înseamnă că putem să ieșim mai repede din această perioadă. Toți membrii Guv susțin campania de vaccinare.

- dacă au existat tensiuni cu miniștrii USR-PLUS: Nu.

- n-am să comentez scenarii, nu putem să reglementăm mai mult decât reglementează Constituția

- (întrebat de mai multe ori, a refuzat să răspundă dacă își dă demisia)

- coaliția funcționează, toți membrii Guvernului au adoptat acte normative pentru toți românii.

- acel ordin a fost publicat fără să treacă prin CNSU. Toate criteriile trec prin CNSU. Era nevoie să treacă prin CNSU.

În ședința de guvern de astăzi vom aproba următoarele acte normative care nu suportă amânare:

1. Hotărâre de guvern: alocațiile de hrană pentru pacienții din spitale cu indicele prețurilor de consum la mărfuri alimentare în perioada 2018-2020, de 109,72% și am reglementat modalitatea de majorare a alocațiilor de hrană la solicitarea conducătorului unității sanitare, cu avizul consiliului de administrație, în condițiile identificării altor surse de finanțare decât sumele provenite din contractele încheiate cu casele de asigurări de sănătate și de la bugetul de stat.

2. Ordonanță de Urgență care prevede că personalul medico-sanitar care activează în centrele de vaccinare să poată încheia contracte de prestări servicii că persoane fizice. Aceste acte vor fi considerate vechime în muncă și stagii de cotizare. Clarificăm situația statutului rezidenților care lucrează în aceste centre de vaccinare.

3. Memorandum prin care Ministerul Sănătății încheie o nouă comandă pentru achiziționarea a 4.260.269 de doze opționale de vaccin împotriva COVID- 19 produs de compania BioNTech / Pfizer.

4. Hotărâre de Guvern, ajutorul umanitar, cu titlu gratuit, pentru Republica Moldova, din rezerva Ministerului Sănătății și care constă în acordarea a 132.000 de doze vaccin împotriva COVID 19, din numărul de doze achiziționate de Ministerul Sănătății și livrate de către Compania AstraZeneca.

5. Ordonanță de Urgență pentru programul de restructurare al CEO.

6. PROIECT DE LEGE privind adoptarea unor măsuri referitoare la infrastructuri informatice și de comunicații de interes național şi condiţiile implementării rețelelor 5G

7. MEMORANDUM cu tema: Stabilirea principiilor care vor sta la baza reanalizării și elaborării cadrul legal privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

