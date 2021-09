Premierul Florin Cîţu: Proiectul E-facturare va intra în teste pe 15 septembrie, iar de la 1 octombrie va fi online

Proiectul E-facturare va intra în teste pe 15 septembrie, iar de la 1 octombrie să fie online, a declarat, miercuri, premierul Florin Cîţu, care a subliniat că digitalizarea este prioritate zero în domeniul fiscalităţii.

"Am vrut să avem această întâlnire pe E-facturare pentru a vedea progresul. Am spus că în această lună intrăm cu proiectul, înţeleg că avem un demo pe care mai umblăm ca să poată să fie prezentat publicului şi înţeleg că paşii următori sunt aşa: cam pe 15 septembrie să intrăm cu programul în producţie, dar să fie în test, şi după aceea să-l avem de la 1 octombrie live. Aş vrea să reiterez ce a am spus de fiecare dată, că este un proiect important, că va ajuta la a elimina o mare parte din evaziunea fiscală, dar face parte din digitalizarea administraţiei publice", a declarat Florin Cîţu la reuniunea Comitetului Interministerial pentru implementarea proiectului E-facturare.

Şeful Executivului a adăugat că, pe partea de digitalizare a administraţiei publice, lucrurile nu merg cum trebuie.



"Anul trecut au fost momente când am putut să avansăm, dar vedem că ne lovim de tot felul de bariere. Ceea ce mă aştept de la dumneavoastră şi în acest proiect, să vedem unde sunt aceste bariere, să le identificăm ca să putem, după aceea, să le eliminăm pentru a putea face întreaga digitalizare a administraţiei publice", a afirmat acesta.

Premierul a punctat că, odată cu aprobarea PNRR, există şi resurse importante pentru digitalizarea ANAF.



" Şi e important ca echipa care lucrează azi, aici, pe E-facturare deja să se pregătească pentru a implementa sistemele pe care dumneavoastră le-aţi propus în PNRR. Primele resurse vor fi bani în avans, ştiţi foarte bine.", a declarat Cîţu.

El a punctat că pentru partea de fiscalitate, digitalizarea este prioritate zero.



"Nu umblăm la taxe, nu vrem să facem nimic pe zona asta, toate celelalte lucruri cred că nu sunt atât de prioritare. Digitalizarea, dacă reuşim în această guvernare să digitalizăm modul în care agenţii economici, cetăţenii, lucrează cu administraţia fiscală, veţi vedea că rezultatele vor fi, pe de-o parte, aprecierea cetăţenilor, pe de altă parte, reducerea evaziunii fiscale ", a spus Cîţu.



Şeful Executivului a reiterat că principalele beneficii ale proiectului E-facturare le reprezintă eliminarea evaziunii fiscale şi uşurinţa cu care agenţii economici lucrează cu statul român.



"Să eliminăm odată acea imagine cu dosare şi relaţia să fie mai simplă (...), trebuie să accelerăm. Şi ca să înţeleagă toată lumea, pe 15 intrăm în producţie, dar pe teste şi după aceea, de la 1 octombrie, vedem cum intrăm online. Şi după aceea, urmează, bineînţeles, dezvoltarea sistemului de la finalul anului ", a subliniat Cîţu. Sursa: Agerpres

