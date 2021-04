Premierul Florin Cîțu - declarații după tragedia de la Victor Babeș EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

StirileTVR.ro vă prezintă principalele puncte din declarațiile premierului Florin Cîțu și ale secretarului de stat Raed Arafat.

- condoleanțe familiilor

- nu știm ce s-a întâmplat, dar este o anchetă

- ministrul de Interne a fost informat, toți vinovații trebuie să răspundă

- cetățenii trebuie să fie informați, nu trebuie să mai fugim de comunicare. De aceea l=am adus aici pe dl Arafat.

- Nu putem garanta ca nu se va mai întâmpla așa ceva. Dar ca să reducem presiunea, trebuie să avem o campanie de vaccinare de succes.

Raed Arafat:

- transmit condoleanțe

- ce pot comunica este că situația e sub o anchetă

- tiruile de ATI sunt fabricate ca să funcționeze în 2 modalități: pe butelii și generator propriu. A doua, pe o perioadă mai lungă, ele se conectează la curent din afara tirului și se conectează la sursa de oxigen permanentă a spitalului, un stocator, cazul de la Victor Babeș. Acolo există reductoare care controlează presiunea maximă din ventilatoare. Presiunea nu tb să fie lăsată să urce mai mult de 5,8 maxim.

- cum, de ce, nu știm ce s-a întâmplat.

-ventilatoarele, de fabricație americană, când se depășește 6 Bari, se opresc. Altfel, presiunea distruge mecanismul. Asta se pare că s-a întâmplat astăzi. Colegii de acolo au lucrat imediat să ventileze bolnavii, să-i preia pe balon. Și au fost trimise și ambulanțe care să remedieze situația.

- era un reprezentant al firmei de întreținere, în curtea spitalului, dar nu a dorit să intre in TIR, pentru că erau bolnavi Covid. A preferat să rămână afară și să dea anumite indicații colegilor.

- unii pacienți, chiar și intrați pe baloane de ventilare, au intrat în stop, iar 5 pacienți au fost mutați.

- compania care a verificat ventilatoarele, în jurul orei 16.25, s-ar fi crescut presiunea brusc peste 6 Bari. Asta explică urgența care a apărut. Personal am aflat după ora 17.00, s-a ținut legătura cu mine, cu managerul spitalului, ulterior am intrat în legătură și cu ministrul Sănătății.

- cam asta e situația cunoscută: o presiune bruscă care a făcut ca aparatele să se oprească. Cum s-a întâmplat această creștere de presiune, urmează să aflăm

- instalația de oxigen este verificată de firmă autorizată. Nu este nimic improvizat, totul este autorizat. Acest TIR a funcționat luni de zile înainte să ajungă aici.

- presiunea a intrat mai mare în TIR - asta înseamnă că s-a dat drumul și a crescut.

- persoana din mentenanță era acolo pentru alte probleme

- tirurile sunt în garanție și au fost verificate cam o dată la 2-3 luni de firma care se ocupă.

- numărul pacienților tratați în aceste tir-uri depășește 600-700

- alarma a fost dată.

- inițial am aflat în jurul orelor 17.20 că este o problemă, ulterior am aflat că există pacienți în stop și mai târziu că există trei pacienți în stop. Apoi a fost anunțată Poliția, personal am vorbit cu adjunctul șefului Poliției Capitalei, știa deja de subiect.

- colegii noștri au acționat și au început să ventileze manual.

- dânsul (ministrul Sănătății) m-a sunat prima oară și i-am explicat în ce situație ne aflăm. Deja era anunțat.

- telefonul meu a sunat din 10 în 10 secunde. Nu am răspuns decât la telefoanele corelate cu incidentul. În momentul când are loc un incident, rolul nostru este să rezolvăm situația și apoi telefoanele. Dacă stăteam la telefon să răspund la toate, nu mai aveam ce face, să vorbesc cu colegii să găsim soluții. Nu poți în urgență să răspunzi la toate telefoanele. Am discutat, normal, și cu premierul și cu dl Bode.

- pandemia este un dezastru. Adică cere mult mai mult decât poți să oferi. Cu toate astea, România a făcut față. Astăzi suntem foarte departe de cum eram atunci la început. Sistemul este sub presiune și pentru că bolnavii vin târziu la spital. Am reușit să creștem nr de paturi de ATI, n-am reușit să ajungem la 1600, dar sunt totuși.

- ce s-a întâmplat - asta stabilesc anchetele și evaluările

- este un tir la care s-a repetat de mai multe ori - acolo s-a descoperit o țeavă de climatizare care s-a reparat.

- la acest moment tirurile sunt funcționale.

- firma care l-a fabricat asigură mentenanța

- nu toți bolnavii erau ventilați.

- în spitale sunt oameni care pot rezolva problema, dacă se întâmplă ceva cu un ventilator, este înlocuit.

- firmele care fac ventilatoare nu stau în spital.

- s-a emis un comunicat care s-a făcut după ce s-a aflat ce s-a întâmplat.

- pacienții erau pacienți Covid, modul în care va fi raportat decesul depinde de Medicina Legală

- România, la ce sistem avem, a făcut față foarte bine la un nivel acceptabil.

- sfatul meu pentru oameni este ca în continuare, dacă simt că au simptom, trebuie să consulte medicul.

- eu nu pot să răspund despre alte persoane care nu sunt aici

- nu puteam comunica cu colegii care lucrau cu pacienții și de aceea am așteptat să avem toate informațiile ca să dăm comunicat

- nu știu cât au stat pacienții fără oxigen

- instalația n-a fost instalată greșit.

- ora exactă a deceselor nu o știm

- nu știu dacă s-a sunat la 112. Poate pentru că era acolo o echipă de pompieri. Că s-a sunat la 112 nu este un parametru.

- tehnicieni de la stația de oxigen erau în spital, inginerul nu era, dar a venit.

- pentru pacienții în viață s-au găsit paturi, rămân acolo unde au ajuns.

