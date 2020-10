Premierul despre cazul fostului președinte de la Oficiul pentru Combaterea Spălării Banilor: Nu am avut informația legată de falsul în privința diplomei

Premierul Ludovic Orban / FOTO: Autor: RADU TUTA / AGERPRES FOTO Credit: AGERPRES FOTO, foto.agerpres.ro

"Ieri am avut demisia pe masă. Am solicitat Ministerului Finanţelor demisia pe masă. Şi-a dat demisia, el nu mai este preşedinte. (...) Era într-o funcţie publică. Nu cunosc detaliile, vă mărturisesc că nu am urmărit cu foarte mare atenţie. A fost evaluată această numire, am aplicat toate procedurile de evaluare a candidaturii. Nu am avut această informaţie legată de falsul în privinţa diplomei. Şi am înţeles că e vorba de toate diplomele", a precizat premierul la finalul unei vizite efectuate la DSP Bucureşti, citat de Agerpres.



Sâmbătă, poliţiştii Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice - IGPR, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Secţia de urmărire penală şi criminalistică, au efectuat o percheziţie în municipiul Râmnicu Vâlcea, la domiciliul declarat al unui funcţionar public, cercetat sub aspectul săvârşirii infracţiunii de înşelăciune.



"Persoana în cauză este cercetată pentru inducerea şi menţinerea în eroare a mai multor instituţii publice, prin depunerea la dosarul de angajare a unor documente de studii falsificate şi care ulterior au fost desfiinţate de către instanţele judecătoreşti competente", a informat Poliţia Română.



Mass-media a relatat că funcţionarul public de rang înalt este Laurenţiu Baranga - preşedinte al Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor.



Baranga fusese numit printr-o hotărâre publicată în Monitorul Oficial pe 4 septembrie 2020, pentru o perioadă de patru ani.

