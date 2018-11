Ședință de Guvern EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Declarații ale premierului Viorica Dăncilă:

- vă voi prezenta rezultatele vizitei în Sultanatul Oman și în statul Qatar. Și această vizită a avut o latură economică, în ideea cooperării cu lumea arabă. În aceste vizite am urmărit promovarea parteneriatelor de tip public privat pe care guvernul României dorește să le implementeze în perioada următoare, dar și atragerea investițiilor străine în țara noastră, priorități ale Guvernului României. Cele două vizite oficiale au reprezentat un semnal important politic în direcția dezvoltării relației cu statele din zona Golfului, obiectiv din programul de guvernare. Întrevederile au vizat aprofundarea relațiilor bilaterale în domenii de interes comun - sănătate, infrastructura, agricultura, turism, educație, cultură. Au fost încheiate 3 acorduri de cooperare bilaterale între România și statul Qatar, în domeniile agricultură, turism și între institutele diplomatice din cele două țări și un acord între România și Sultanatul Oman. Am stabilit premise solide pentru extinderea cooperăii sectoriale cu cele două state.

- Guvernul își respectă angajamentele de a lua măsuri care să ducă la creșterea veniturilor românilor, fapt confirmat de rezultatele oficiale. Conform INS, în septembrie, câștigul salarial mediu nominal brut a crescut la aproape 1.000 de euro și a ajuns la 4.482 de lei. Creșterea salariului net în septembrie 2018 față de aceeași perioadă a anului trecut este de 13,1%. Puterea de cumpărare a românilor în septembrie anul acesta față de aceeași perioadă a anului trecut a crescut cu aproape 8%, mai exact cu 7,7%. Se înregistrează și o creștere, de la lună la lună, a acestor indicatori, în septembrie 2018, comparativ cu luna august 2018, câștigul salarial mediu brut și câștigul net au crescut cu 0,7%, iar puterea de cumpărare a crescut cu 0,2%.

- Vom continua programul pilot "Masă caldă în școli", destinat preșcolarilor și elevilor din 50 de unități de învățământ preuniversitar, într-o formulă îmbunătățită. Printr-o ordonanță de urgență pe care o vom adopta astăzi, majorăm cu 40% valoarea pachetului alimentar zilnic de care beneficiază fiecare copil, de la 7 lei, cât a fost până acum, la 10 lei. Astfel, bugetul alocat programului crește de la 30,7 milioane de lei, la 46,6 milioane de lei. O altă noutate introdusă prin acest act normativ, pentru a simplifica procedurile de atribuire a contractelor, vizează trecerea de la an școlar la an calendaristic - contribuie la asigurarea continuității programului pilot. Am decis continuarea acestui program, având în vedere beneficiile: scăderea abandonului școlar, diminuarea absenteismului și a întârzierii la prima oră, formarea deprinderii la copii a unei alimentații sănătoase,

ŞTIRILE ZILEI