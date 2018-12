Ședință de Guvern EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

ACTUALIZARE Salariul minim brut ar urma să crească de la 1.900 lei la 2.080, de la 1 ianuarie, ceea ce reprezintă o majorare de 9,47%. Pentru cei cu studii superioare, cu vechime de cel puțin un an, se stabilește un salariu minim de 2.350 lei lunar, ceea ce reprezintă o creștere de 23,6% față de decembrie 2018. ”Salariile vor continua să crească potrivit legii. Construcția bugetului pe anul viitor are prevăzută această majorarea. Salariile și pensiile nu vor fi înghețate, ci vor crește. Au apărut în spațiul public informații care ar putea crea confuzie și îngrijorare. Am vrut să pun capăt acestor speculații nefondate”, a spus Dăncilă, la începutul ședinței de guvern.

Guvernul a renunță la majorarea salariului minim brut lunar pentru românii cu o vechime în muncă de minimum 15 ani, așa cum era prevăzut în proiectul inițial.

„Printr-o decizie pe care o adoptăm astăzi, continuăm o măsură care a contribuit la dezvoltarea turismului românesc. Vom acorda voucherele de vacanță în valoare de 1450 de lei angajaților din sistemul public și în următorii doi ani”, a mai spus Viorica Dăncilă.

Astăzi, Guvernul se reunește în ședință și va decide cât va fi salariul minim de la 1 ianuarie. Acesta ar urma să crească de la 1900 de lei la 2080. Iar angajații cu studii superioare și vechime de cel puțin un an vor avea un salariu minim majorat la 2.350 de lei.

Guvernul va aproba, în şedinţa de vineri, un proiect de hotărâre pentru stabilirea salariului minim brut pe ţară garantat în plată.

Joi, premierul Viorica Dăncilă a declarat că în privinţa salariului minim diferenţiat Guvernul va lua în calcul doar studiile şi nu se va raporta la vechimea în muncă. "Pe salariul minim diferenţiat singurul lucru pe care-l luăm în calcul sunt studiile, nu ne vom referi la vechime".

Salariul minim creşte, de la 1 ianuarie 2019, la 2.350 lei pentru personalul încadrat pe funcţii care necesită studii superioare şi care are cel puţin un an vechime în domeniul acestor studii, potrivit unui proiect de Hotărâre de Guvern publicat de Consiliul Economic şi Social.

Pe agenda de vineri a şedinţei Guvernului se află şi un proiect de ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea OUG 10/2017 pentru stimularea înfiinţării de noi întreprinderi mici şi mijlocii, privind programul Start Up Nation.

Un alt proiect de ordonanţă de urgenţă aflat pe masa Executivului vizează modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi prorogarea unor termene şi se referă la prelungirea termenului de acordare a voucherelor de vacanţă cu încă doi ani.

Executivul va adopta, de asemenea, un proiect de lege pentru modificarea şi completarea OUG 1/1999 privind regimul stării de asediu şi regimul stării de urgenţă.

Totodată, va fi aprobat şi un proiect privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe.

În şedinţă se va discuta şi despre rechemarea şi numirea unui consul general. Este vorba despre consulul general de la Sevilla, din Spania, al cărui mandat a ajuns la final.

ŞTIRILE ZILEI