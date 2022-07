Premierul Ciucă: Evaluarea de etapă a miniştrilor s-a făcut pe baza a zece criterii obiective raportate la aşteptările cetăţeanului şi societăţii româneşti

Premierul Nicolae Ciucă

"Am avut stabilitatea politică şi susţinerea Coaliţiei de Guvernare, a Parlamentului şi a preşedintelui României, care au făcut posibil să asigurăm românilor siguranţă, protecţie, iar ţării, angajarea pe drumul dezvoltării", a declarat, luni,premierul Ciucă, potrivit unui comunicat transmis de Guvern, la șapte luni de guvernare.

Șeful executivului precizează că a făcut evaluarea de etapă a miniştrilor pe baza a zece criterii obiective "raportate la aşteptările cetăţeanului şi societăţii româneşti".

"Stadiul îndeplinirii Programului de Guvernare, angajamentul în baza căruia am preluat responsabilitatea guvernării, și al Programului Sprijin pentru România, a fost corelat eforturilor de a asigura finanțarea măsurilor luate din surse interne și externe. Iar în acest sens am monitorizat cu atenție și m-am bucurat să constat ca fiecare membru al Cabinetului a abordat cu multă seriozitate angajamentul de îndeplinire a țintelor, jaloanelor și reformelor din PNRR, ceea ce ne oferă șansa accesării acestui mecanism de finanțare european. Aceeași importanță am acordat-o atragerii celorlalte fonduri europene puse la dispoziția României prin Cadrul financiar multianual 2014-2020 și pregătirii proiectelor pentru finanțarea din actualul exercițiu financiar. Modul în care resursele naționale și europene au fost utilizate în beneficiul oamenilor și dezvoltării comunităților este un alt criteriu care a stat la baza evaluării echipei guvernamentale" - se mai arată în comunicat.

"Susţinerea românilor este fundamentul pe care putem construi mai departe, iar stabilitatea echipei de miniştri oferă garanţia ca vom acţiona în continuare responsabil pentru atingerea obiectivelor cetăţenilor noştri şi pentru continuarea procesului de modernizare a României", a adăugat premierul.

