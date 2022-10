Premierul Ciucă: Condamn ferm atacurile masive ale Rusiei cu rachete asupra infrastructurii civile ucrainene şi oraşelor paşnice. Aceste crime de război aduc multă suferinţă şi încalcă Carta ONU

"Condamn ferm atacurile masive ale Rusiei cu rachete asupra infrastructurii civile ucrainene şi oraşelor paşnice. Aceste crime de război, moartea unor civili nevinovaţi aduc multă suferinţă şi încalcă Carta ONU", a afirmat Nicolae Ciucă, luni, într-o postare pe pagina de Twitter a Guvernului.

PM @NicolaeCiuca: I strongly condemn the massive Russian missile attacks on civilian Ukrainian infrastructures and peaceful cities. These war crimes and the death of innocent civilians bring so much suffering and break the Charter of the United Nations