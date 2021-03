Premierul Cîţu: Am semnale că proiectul privind desființarea SIIJ va trece de Parlament în forma apropiată celei aprobate de guvern

Prim-ministrul Florin Cîţu a declarat miercuri că are semnale conform cărora proiectul privind desfiinţarea Secţiei pentru investigarea infracţiunilor din Justiţie (SIIJ) ar urma să fie adoptat de către Parlament într-o formă apropiată celei aprobate de către Guvern.

Premierul Florin Cîțu

"Noi am aprobat o variantă în guvern şi ca de fiecare dată eu aş prefera ca varianta care trece în Parlamentul României să fie cât mai aproape de ce am aprobat noi în şedinţa de guvern. Mâine înţeleg că sunt mai multe dezbateri şi la Senat şi vom vedea care sunt concluziile. Semnalele pe care le am sunt că va trece proiectul de lege şi în Parlamentul României cât mai aproape de ceea ce a fost aprobat în şedinţa de guvern. Dar vom vedea mâine după dezbaterile din comisii", a arătat Cîţu, într-o conferință de presă susţinută la finalul şedinţei de guvern.

Preşedintele Camerei Deputaţilor, Ludovic Orban, a declarat, miercuri, că a existat o discuţie la nivelul coaliţiei de guvernare privind desfiinţarea Secţiei pentru investigarea infracţiunilor din Justiţie (SIIJ), angajament luat în campania electorală, urmând ca grupul de lucru care este desemnat să stabilească forma finală a proiectului de lege.

