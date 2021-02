VIDEO. Premierul Cîțu, după rapelul anti-COVID: Fără al doilea vaccin toate eforturile noastre au fost degeaba

Florin Cîțu

"Am făcut şi al doilea vaccin, rapelul. Deci, pentru mine, această operaţiune s-a încheiat, la fel de uşor ca prima oară, deci fără niciun fel de probleme. Este foarte important să facem rapelul, deci toată lumea trebuie să înţeleagă că trebuie să facem şi al doilea vaccin, pentru că fără al doilea vaccin tot ceea ce am făcut până acum, toate eforturile noastre au fost degeaba. Este important să ne vaccinăm, în primul rând, şi am văzut că este interes pentru vaccin, dar este mult mai important să venim şi la rapel. Deci, toată lumea trebuie să-şi facă rapelul şi vă spun că nu se întâmplă nimic, sunt aici, niciun efect, mergem înainte", a afirmat Florin Cîţu, la Spitalul "Dr. Carol Davila".

Premierului i-a fost administrată prima doză de vaccin contra COVID-19 pe 16 ianuarie la Centrul din cadrul Spitalului Universitar de Urgenţă Militar Central "Dr. Carol Davila".



Cea de-a doua etapă a campaniei de vaccinare anti-COVID-19 a început pe 15 ianuarie, pentru populaţia cu grad ridicat de risc şi lucrătorii care desfăşoară activităţi în domenii-cheie, esenţiale.

sursa agerpres

