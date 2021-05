Premierul Cîțu a anunțat măsurile de relaxare valabile de la 1 iunie. Fără mască în birou dacă sunt maxim 5 persoane vaccinate, evenimente cu 1000 de persoane în spații deschise

Premierul Florin Cîţu

Guvernul a aprobat creşterea, de la 1 iunie, de la 500 la 1.000 a numărului participanţilor la activităţile culturale, artistice, de divertisment desfăşurate în spaţii deschise, dacă fac dovada că sunt vaccinate anti-COVID, testate sau au trecut prin infecţia cu SARS-CoV-2, a anunţat prim-ministrul Florin Cîţu.

"Astăzi am aprobat (...) măsuri de relaxare în continuare, măsuri care vin în urma rezultatelor bune pe care le avem în lupta cu pandemia. (...) În primul rând, am crescut numărul participanţilor la activităţile culturale, artistice, de divertisment desfăşurate în spaţii deschise de la 500 la 1.000. Pot participa doar persoane vaccinate, testate sau trecute prin boală. Am creat cadrul legal pentru desfăşurarea activităţilor cultural-artistice în spaţii deschise cu participarea publicului peste 1.000 de persoane care sunt vaccinate", a declarat Cîţu, la Palatul Victoria.

Numărul persoanelor care pot circula în grupuri a fost mărit la opt, a precizat prim-ministrul.

"S-a aprobat desfăşurarea evenimentelor private, nunţi, botezuri cu 50 de persoane în spaţii închise şi 70 de persoane în spaţii deschise. Numărul persoanelor participante poate fi mai mare doar dacă toate persoanele sunt vaccinate", a anunțat premierul.

Activităţile sportive se pot desfăşura, atât la interior, cât şi la exterior, cu participarea spectatorilor până la 25% din capacitatea spaţiului, a adăugat premierul, care a menţionat că participarea peste această limită este permisă doar dacă toate persoanele sunt vaccinate anti-COVID sau prezintă test negativ sau se vaccinează înainte de intrarea la eveniment.

"Asta înseamnă că la evenimentele sportive vom avea centre de vaccinare", a explicat Cîţu.

Potrivit şefului Executivului, a fost crescut şi numărul persoanelor care pot participa la activităţi culturale, ştiinţifice, artistice sau de divertisment la interior de la 50% la 70% din capacitatea spaţiului: "A fost crescut numărul persoanelor care pot participa la cursuri de instruire şi workshop-uri în spaţii închise de la 50 la 70 şi creată posibilitatea desfăşurării la capacitate maximă a spaţiului, dacă la activitate participă doar persoane vaccinate. Se permite desfăşurarea conferinţelor cu cel mult 100 de persoane şi a fost creată posibilitatea desfăşurării acestora la capacitate maximă a spaţiului, dacă la activitate participă doar persoane vaccinate."

Premierul Cîţu a anunţat noi măsuri de relaxare şi în privinţa locurilor de joacă, sălilor de fitness şi piscinelor interioare: "S-au redeschis locurile de joacă din spaţiile închise, cu participarea publicului până la 50% din capacitatea maximă a spaţiului şi sub condiţia ca însoţitorii copiilor să facă dovada vaccinării sau a trecerii prin boală. A fost crescut numărul persoanelor care pot participa la activităţi în sălile de sport sau fitness, de la 50% la 70% din capacitatea spaţiului, numărul participanţilor poate fi mai mare dacă toţi sunt vaccinaţi. S-au redeschis piscinele interioare, cu participarea publicului până la 70% din capacitatea maximă a spaţiului", a arătat Florin Cîţu.

A fost crescut gradul de ocupare a meselor din restaurantele de interior de la 50% la 70% din capacitatea spaţiului, iar numărul clienţilor poate fi mai mare dacă toţi sunt vaccinaţi anti-COVID.

"A fost crescut gradul de ocupare a spaţiilor de cazare de la 70% la 85% pentru unităţile de cazare de pe litoral. S-au redeschis barurile, cluburile, discotecile şi sălile de jocuri în intervalul orar 5,00 - 24,00, cu participarea publicului până la 50% din capacitatea maximă a spaţiului, doar pentru persoanele vaccinate. A fost crescut gradul de ocupare a spaţiilor destinate jocurilor de noroc de la 50% la 70% din capacitatea acestora", a mai declarat Cîţu.

Toate măsurile de relaxare care intră în vigoare la 1 iunie sunt cuprinse în Hotărârea de Guvern 32 din 27 mai 2021:

Declarații premierul Florin Cîțu:

Vorbim de măsuri de relaxare în continuare

A crescut numărul participanților la evenimente în spații deschise de la 500 la 1000 de persoane, dacă sunt vaccinate, cu test negativ sau trecute prin boală

S-a aprobat desfășurarea evenimentelor private – nunți, botezuri etc cu 50 de persoane în spații închise și 70 în spații deschise. Numărul persoanelor poate fi mai mare doar dacă toate persoanele sunt vaccinate.

Numărul persoanelor care pot circula în grupuri a fost mărit la opt

A fost crescut numărul persoanelor care pot participa in spatii închise la 70 la suta

Competițiile sportive se pot organiza cu participarea spectatorilor în limita ocupării a 25% dintre locuri, iar spectatorii trebuie să prezinte test negativ, vaccin sau dovada că au trecut prin boală.

Pot intra și cei care se vaccinează chiar înaintea intrării la competiția sportivă. La evenimentele sportive vor fi centre de vaccinare

La evenimente sportive vor fi centre de vaccinare

S-au redeschis piscinele exterioare până la 70%

Locurile de joacă pot funcționa la o capacitate de 50%, iar însoțitorii trebuie să facă dovada vaccinării sau dovada că au trecut prin boală.

Restaurantele la interior vor funcționa la 70% capacitate. Aceasta poate fi mărită dacă toți participanții sunt vaccinați.

Spații de cazare la mare vor fi ocupate în proporție de 85% din capacitate

Barurile și cluburile vor fi deschise în intervalul orar 05-24, la capacitate de 50% capacitate și doar pentru persoanele vaccinate.

Se renunță la purtarea măștii în birou dacă într-un spațiu sunt maxim 5 persoane vaccinate.

Șeful DSU, Raed Arafat:

Cine va verifica persoanele vaccinate la un eveniment: Cei de la intrare trebuie să se asigure că participanții au fie pe hârtie, fie pe telefon adeverința de vaccinare

Dacă vor exista controale ale Poliției: Cu siguranță pot exista controale. Nu pot spune ce sancțiuni vor fi, dar cu siguranță vor exista

Noi speram ca oamenii să respecte regulile

Dacă e o singură persoană nevaccinată între cele 5, toți vor purta mască în birou

Claudiu Năsui, ministrul Economiei:

România va fi deschisă turismului extern

Termenul de depunere a faimoasei declarații de beneficiar real este prelungit până la 1 octombrie

