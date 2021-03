Citu - despre masurile sanitare EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

"Am spus, atunci când am relaxat condițiile, că depinde doar de noi să rămânem cu ratat de infectare sub 3 la mie. Foarte mulți cetățeni s-au relaxat, nu se mai poartă mască în spațiul public și acum plătim prețul acestei relaxări premature. Dacă vrem să rămână deschise și restaurantele, și alte activități economice, trebuie să păstrăm exact aceste condiții: în spațiul public să purtăm mască, distanțare socială, dezinfectat. Au fost multe cazuri în care poliția a venit și a dat amendă, în cluburi, de exemplu. amenda de 6000 de lei, în câteva zile același club avea aceeași problemă, Atâta timp cât nu respectăm aceste minime condiții pe care le avem, nu putem să vorbim de alte măsuri", a declarat prim-ministrul.

Cîțu a precizat că executivul NU ia în calcul modificarea ratei de infectare de 3 la mie pentru Capitală, așa cum au cerut reprezentanții HoReCa.

Premierul a fost prezent, miercuri, la vaccinarea persoanei cu numărul 1 milion.

