Premierul cere reorganizări la ministere: Ținta noastră este să menținem cheltuielile cu salariile la un anumit plafon. Directorii generali devin directori. Pot să dispară posturi

Declarațiile premierului Florin Cîțu:

- astăzi am primit de la USR-PLUS nominalizarea pentru Ministerul Sănătății, imediat am trimis-o către președintele României, în persoana doamnei Ioana Mihăilă. În cursul zilei de astăzi va depune jurământul și vom avea un nou ministru al Sănătății

- astăzi am avut o întâlnire foarte bună cu reprezentanții cultelor religioase care sărbătoresc în perioada următoare Paștele. Am discutat care vor fi regulile în acea noapte și despre campania de vaccinare. Regulile sunt foarte clare pentru acea noapte, din punctul nostru de vedere: mască, distanțare și dezinfectant. Modul în care se desfășoară slujbele - nu intervenim asupra acestui mod, deci în acea noapte, din punctul nostru de vedere este foarte important să păstrăm aceste reguli. Am primit și de la Patriarhia Română un set de recomandări, le luăm în calcul, lucrurile sunt clare, vom avea o noapte a Paștelui fără probleme.

- le-am mulțumit reprezentanților cultelor pentru implicarea în campania de informare cu privire la vaccinare și am cerut susținerea în campania de vaccinare, ca să avem parte de sărbători, în viitor, fără mască, fără dezinfectant, fără distanțare socială, să avem o campanie de vaccinare de succes.

- în ședința de guvern de astăzi au fost mai multe acte normative, cel mai important este OUG care prelungește mandatul celor de la ICR, expira duminică și am decis prelungirea mandatelor, celelalte au fost mai multe hotărâri de guvern.

Răspunsuri la întrebările presei:

- (despre acordul de marți seară: dacă veți sesiza că un ministru nu și-a îndeplinit atribuțiile și vreți să-l demiteți, dar Coaliția nu vrea acest lucru, ce veți face?) Din partea PNL a semnat dl Ludovic Orban, președinții partidelor semnează protocolul, pentru că este unul politic. Și în România se face distincție între deciziile politice și deciziile guvernamentale, care sunt reglementate de acte normative sau de Constituție. Nu știu de ce mergeți direct către remaniere, nu trebuie să existe așa ceva. Eu doresc să nu mai avem astfel de situații în perioada următoare, sunt sigur că toți colegii mei își doresc acest lucru. Eu nu iau în calcul așa ceva în acest moment, o văd ca pe o situație excepțională. Și-atunci nu are sens să discutăm acum. Dar ceea ce a fost foarte clar pentru toți cei prezenți acolo - un document politic nu are cum să ... și nici nu s-a discutat aseară Constituția sau modificarea Constituției. Și aceste lucruri sunt clare pentru toată lumea. (despre demiterea lui Vlad Voiculescu:) Lucrurile se întâmplă și mergem mai departe. Avem o coaliție care funcționează foarte bine.

- (ce se întâmplă dacă nu atingem pragul de 5 milioane de persoane vaccinate la sfârșitul lunii mai?) Pentru accelerarea campaniei de vaccinare deja am avut mai multe întâlniri. Ieri, o întâlnire cu asociații din economie. Soluția de a avea centre de vaccinare la sediile companiilor, acolo se pot vaccina și membrii familiilor angajaților. Iar în zonele unde centrul de vaccinare dintr-o companie este singurul dintr-o comunitate, vom permite acolo și celor din comunitate să se vaccineze acolo. Astăzi domnul președinte a fost deja la lansarea primului centru mobil. Am avut o discuție cu cultele religioase și pe această temă., a campaniei de vaccinare. Voi avea discuții cu prefecții, asociațiile municipiilor, primarii, președinții de CJ, și cu Ministerul Educației, pentru că e nevoie de toată lumea să se implice, profesorii din zonele rurale, știți că persoanele în care lumea are încredere sunt medic, profesor, preot, primar, medic de familie, vom folosi toate acest resurse. Am avut întâlnire foarte bună și cu asociații ale pacienților, care au zis că se vor implica ONG-uri, UNICEF, OMS. Mergem pe toate fronturile. Aceste 5 milioane nu reprezintă un moft, doar de a face un titlu de glorie, ci un prag important pentru noi, de a reveni la normalitate.

- (despre eventuala remaniere a ministrului Drulă): Nu cred că se va mai întâmpla așa ceva.

- (Apele Române). O să cer situația celor de la Apele Române.

- domnia sa a fost numit în martie 2016 și a rămas acolo. Nu am înțeles de ce nu a plecat. Problema o rezolvăm - o reorganizare a ministerului, poate să dispară acel post. Pentru noi - să menținem cheltuielile cu salariile la un anumit plafon. Directorii generali devin directori. Pot să dispară posturi. Nu a venit cu niciun document lângă, să spună de ce ... dar nu rezolva problema, era o mutare de la minister, către guvern.

- memorandumul este în evaluare, referitor la cheltuielile de personal - unele dintre ele, cum ar fi Sănătatea, sunt justificate, pentru că avem sporuri pe perioada de pandemie.

- totul este închis în noaptea de Paște, în ce privește circulația nu va fi nevoie de declarații.

- dacă avem vaccinarea personalului Horeca, putem deschide mai devreme.

- sunt pesimiste aceste studii (cu vaccinarea doar a 30% din populație). Avem pentru toate o soluție.

- acest guvern lucrează în fiecare zi la eficientizarea instituțiilor statului.

- (sunt și alți miniștri USR în pericol de remaniere?) Este o situație extremă. În acest moment coaliția funcționează foarte repede. Nu luăm în calcul acest lucru.

- după această decizie a EMA vom demara și vaccinarea cu Johnson & Johnson.

- evaluarea mea se face constant, în fiecare zi, de cetățenii României.

