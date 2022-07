Premierul ceh: Cei 27 şi-au dat acordul pentru deschiderea negocierilor de aderare cu Albania şi Macedonia de Nord

Cei 27 "tocmai şi-au dat acordul pentru deschiderea negocierilor de aderare cu Albania şi Macedonia de Nord. Am atins o nouă etapă foarte importantă în apropierea Balcanilor de Vest de UE. Este un mare succes al președinției noastre", a postat pe Twitter premierul ceh Petr Fiala, a cărui ţară deţine preşedinţia semestrială a Consiliului UE.

The @EUCouncil led by @EU2022_CZ has just agreed to open accession talks with Albania and North Macedonia!



We have taken another important step towards bringing the Western Balkans closer to the EU. It's a great success of our Presidency.