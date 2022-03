Premierul canadian începe un turneu în patru state europene. Justin Trudeau anunță că va continua să impună sancţiuni asupra lui Putin şi oligarhilor

Premierul canadian va merge la Londra, Riga, Berlin şi Varşovia.

''Trebuie să fim foarte atenţi şi să ne îndreptăm către o dezescaladare a violenţei în general în Ucraina, dar mai ales în jurul centralelor nucleare'', a subliniat premierul Trudeau.

Today, PM Justin Trudeau announced he will travel to Europe to further strengthen Canada’s solidarity with European partners and allies in the face of Russia’s unwarranted invasion of Ukraine, and advance shared key priorities. Learn more: https://t.co/7TdL8yuZ61