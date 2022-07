Premierul britanic Boris Johnson i-a conferit "Premiul Winston Churchill pentru Leadership" preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski

Zelenski a participat prin videoconferinţă la ceremonia din Downing Street 10 - reşedinţa oficială a prim-ministrului de la Londra - unde Johnson a afirmat că Churchill "ar fi izbucnit în urale şi probabil ar fi şi lăcrimat" când şeful statului ucrainean a cerut "muniţie, nu o ocazie" cu care să plece de la Kiev când a început invazia rusă.

Premierul a mai spus că îşi poate imagina spiritul lui Sir Winston însoţindu-l pe Zelenski şi "făcându-şi loc cu bastonul" prin toate încercările.

It was an honour to present my friend President @ZelenskyyUa with the Winston Churchill Leadership Award today.



Volodymyr’s courage, defiance and dignity – all Churchillian qualities – have moved the hearts of millions and stirred a global wave of solidarity. pic.twitter.com/BGZDFenIzU