Premierul britanic, Boris Johnson: Nu vă faceţi griji, copii, COVID nu îl va opri pe Moş Crăciun să vă aducă cadouri!

Boris Johnson i-a dat asigurări unui copil de 8 ani pe nume Monti, care i-a scris pentru a-l întreba dacă Moş Crăciun va putea aduce cadouri anul acesta.

În scrisoare, Monti întreabă dacă guvernul a analizat problema vizitei anuale a lui Moş Crăciun: "Înţeleg că sunteţi foarte ocupaţi, însă vă rog pe voi şi oamenii de ştiinţă să vorbiţi despre acest lucru".

Boris Johnson a postat scrisoarea pe Twitter, alături de o copie a răspunsului său: "Am sunat la Polul Nord şi îţi pot spune că Moş Crăciun este gata de plecare, la fel şi Rudolph şi toţi ceilalţi reni".

Monti (aged 8) wrote to me asking if Father Christmas will be able to deliver presents this year



I've had lots of letters about this, so I have spoken with experts and can assure you that Father Christmas will be packing his sleigh and delivering presents this Christmas! pic.twitter.com/pXwcjHSxZg