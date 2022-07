Celulă de criză, înființată la DSU din cauza caniculei. Subvenţia agricolă ar putea fi plătită anticipat, iar fermierii afectați de secetă, despăgubiți

"Am discutat cu reprezentantul Institutului Naţional de Meteorologie şi Hidrologie şi prognozele pentru perioada imediat următoare evidenţiază temperaturi foarte ridicate, motiv pentru care am să dau sarcină Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă ca, la nivelul Centrului Naţional de Coordonare şi Conducere a Intervenţiei, să funcţioneze, începând de mâine, o celulă de criză care va fi destinată pentru monitorizarea efectelor produse de temperaturile foarte ridicate", a declarat Ciucă, miercuri, la începutul şedinţei de Guvern.



El a anunţat, totodată, că miercuri va avea loc o reuniune a Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă pentru a adopta un pachet de măsuri de contracarare a efectelor produse de temperaturile ridicate.



"Astăzi vom avea o întâlnire a Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă, comitet care va întocmi o decizie prin care se va transmite către toate Comitetele judeţene pentru situaţii de urgenţă şi, desigur, toate instituţiile guvernamentale un pachet de măsuri care vizează atât monitorizarea, cât şi măsuri de prevenire a efectelor produse de temperaturile ridicate", a explicat prim-ministrul.



Şeful Executivului a precizat că Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă va coordona activitatea la nivel naţional şi, împreună cu ministerele de linie, vor fi luate şi măsuri de informare a populaţiei.



"Vom lua măsuri de coordonare cu organizaţiile neguvernamentale şi cele de voluntari pentru identificarea persoanelor vulnerabile şi stabilirea de măsuri pentru sprijinul acestora. Pe linia Ministerului Sănătăţii, vă rog să avem un pachet de informaţii astfel încât cetăţenii să poată să aibă cunoştinţă despre efecte şi, desigur, punctele de ajutor care vor fi instalate ca urmare a deciziei de la nivelul Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă şi, desigur, ca urmare a deciziilor care vor fi luate la nivelul autorităţilor locale. De asemenea, la nivelul Guvernului, va exista o platformă de informare cu toate aceste date şi informaţii, de asemenea elementele de prognoză, astfel încât să putem să avem toate măsurile de prevenire luate şi, desigur, toate echipamentele operative pentru a putea să intervenim în caz de nevoie", a menţionat Ciucă.



El a completat că, în urma unei discuţii pe care a avut-o miercuri dimineaţă cu şeful DSU, măsurile avute în vedere sunt în pregătire.



"De asemenea, am discutat ca, în situaţia în care se va impune, ministerele de linie, inclusiv Ministerul Apărării Naţionale, să poate să vină şi să intervină în sprijin, iar celula de monitorizare şi decizie va funcţiona permanent atât timp cât se va impune la nivelul CNCCI", a mai spus Nicolae Ciucă.



Premierul a amintit, totodată, că marţi a avut loc prima întâlnire a comitetului interministerial coordonat de Ministerul Agriculturii destinat să monitorizeze efectele secetei.



"Ieri, am desfăşurat prima întâlnire a comitetului interministerial destinat analizării şi monitorizării efectelor pe care le produce seceta şi am stabilit ca la nivelul Guvernului să continuăm să avem o monitorizare şi informare continuă, activitate care se va derula prin întâlniri săptămânale şi raportări săptămânale. Totodată, vom avea o informare la nivelul Ministerului Agriculturii, care este şi coordonatorul acestui comitet interministerial, cu tot ceea ce înseamnă informaţii legate de suprafeţele afectate, regiunile cele mai afectate, culturile, estimările şi, desigur, măsurile care vor fi luate la nivelul Guvernului, pentru a putea să diminuăm efectele secetei", a afirmat Ciucă.

În ședința de marți seara a coaliției de guvernare, s-a stabilit faptul că despăgubirile vor ajunge la timp către fermierii afectați de secetă. Subvenţia agricolă ar putea fi plătită anticipat pentru ca fermierii să poată face însămânţările de toamnă şi lucrările aferente. Potrivit surselor guvernamentale, ministrul Agriculturii Petre Daea a făcut o solicitare în acest sens către oficialii europeni.

