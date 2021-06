Premierul, referitor la scandalul gunoaielor de la Sectorul 1: Până la o decizie a instanţei, toată lumea trebuie să îşi respecte angajamentele

Sectorul 1, gunoaie

Şeful Executivului a fost întrebat dacă se gândeşte să intervină în vreun fel pentru debloca situaţia de la Sectorul 1.



"În primul rând, cred că este important ca toţi cei care aveau acolo contracte semnate să şi le respecte; şi de-o parte, şi de alta. Deci contractele trebuie respectate, cetăţenii Bucureştiului nu trebuie să sufere de pe urma unei dispute în instanţă. Până la o decizie în instanţă, şi prestatorul de servicii şi primăria, toată lumea trebuie să îşi respecte angajamentele. Şi după aceea vedem deciziile în instanţă", a declarat Florin Cîţu, miercuri, într-o conferinţă de presă la Palatul Victoria.



Şeful Executivului a subliniat că nu este "un lucru ok" ceea ce se vede în privinţa salubrizării Sectorului 1.



"Bineînţeles că ceea ce vedem nu este un lucru ok. Eu sper ca Garda de Mediu să îşi facă datoria şi, dacă găseşte vinovaţi şi unde găseşte, acolo trebuie să meargă în forţă şi să amendeze. Dar în acest moment - am avut o discuţie şi cu prefectul astăzi - lucrurile sunt puţin complicate. Nu ştiu dacă intervenţia mea în acest moment este salutară, dar este important ca să se respecte contractele - şi la prestator, şi la primărie. Sunt contracte semnate, sunt contracte în vigoare... Până la decizia instanţei, şi de-o parte şi de alta trebuie să fie respectate contractele", a declarat Cîţu.

