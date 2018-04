Premierul cere soluții pentru situația din Sănătate EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Premierul Viorica Dăncilă: "Așa cum ne-am angajat prin programul de guvernare, la 1 martie anul acesta au crescut toate salariile medicilor, am intrat pe grila din 2022, dar încă au fost semnalate anumite situații legate de personalul sanitar și nu numai. În urma discuțiilor purtate, am ascultat cu foarte mare atenție fiecare vorbitor, am hotărât formarea unui grup de lucru care să analizeze problemele semnalate, din care să facă parte reprezentanți ai Executivului, reprezentanți ai spitalelor în subordinea Ministerului Sănătății, manageri de spitale din subordinea consiliilor județene și consiliilor locale și reprezentanți ai spitalelor monospecialitate. Consider că trebuie să analizăm fiecare situație în parte și să venim cu răspunsuri concrete și corecte care sunt așteptate și care să se plieze pe realitatea existentă astăzi în domeniul sănătății".

