Premierul Țărilor de Jos promite mai multe arme Ucrainei, cu prilejul unei vizite la Kiev

Ţările de Jos furnizează deja Ucrainei arme în valoare de aproape 173 milioane de euro, inclusiv tunuri Howitzer. Cinci dintre aceste piese au fost livrate, iar 3 urmează să ajungă.



Este prima vizită a lui Rutte în Ucraina, de la începutul invaziei ruse, în luna februarie.

El urmează să se întâlnească cu preşedintele ucrainean, Volodimir Zelenski.



În cursul dimineţii, Mark Rutte a vizitat suburbiile puternic bombardate de forţele ruse - Borodianka, Bucea şi Irpin. El şi-a exprimat şocul în privinţa amplorii distrugerilor provocate de atacurile ruse.

