PREMIERĂ NAȚIONALĂ | Hartă tactilă, pentru nevăzători, inaugurată la Braşov

O hartă tactilă a fost inaugurată, în premieră în România, de Ziua Internaţională a Persoanelor cu Dizabilităţi , vineri, la Muzeul de Ştiinţe din Braşov, aceasta fiind realizată de către o echipă de tineri - grupul de iniţiativă From One to Six - Feel the Unseen.

Hartă tactilă pentru nevăzători / FOTO: From One to Six - Feel the Unseen / Facebook

Această hartă a centrului Braşovului, realizată pe imprimante 3D, din materiale biodegradabile obţinute din porumb, îi va ajuta pe nevăzători şi slab-văzători să se orienteze mai uşor pe străzile oraşului.

Proiectul a beneficiat de finanţare prin programul Braşov Heroes ediţia a VII-a, grupul de iniţiativă fiind ajutat, de asemenea, de instituţii de cultură, unităţi medicale şi societăţi comerciale, precum şi de o echipă din Italia, care a sprijinit realizarea părţii tehnice a proiectului.



"Tot proiectul a fost o întreagă aventură. Prima dată am avut provocarea scanării centrului oraşului. Aici a intervenit, într-un final, o echipă din Italia, condusă de Luca Liguori. După ce formatul electronic a fost gata, am început imprimarea 3D şi, la scurt timp, o imprimantă a cedat, fiind astfel nevoiţi să construim toată harta pe o singură imprimantă 3D. Cum harta tactilă este imprimată din 32 de bucăţi individuale, următorul moment dificil a fost cel în care am asamblat-o şi am pictat-o, dar nicio provocare nu se compară cu bucuria care s-a născut în noi, urmărind entuziasmul cu care persoanele nevăzătoare călătoreau tactil prin centrul Braşovului", a precizat coordonatorul proiectului, Ioana Borşan.



Preşedintele Asociaţiei Nevăzătorilor din România, filiala Braşov, Virgil Gheorghe Lazăr, a afirmat că harta este de un real ajutor.



"Pentru noi este de un real ajutor această hartă 3D, deoarece ne ajută să ne orientăm mai întâi tactil şi după aceea fizic, în centrul Braşovului. Pe lângă harta 3D a oraşului, şahul tactil realizat de către tineri ne dă şansa de a reorganiza seri de socializare şi concursuri de şah, activităţi care odinioară erau nelipsite în Asociaţia Nevăzătorilor din Braşov. Ne bucurăm că, treptat, se va reuşi integrarea socială a persoanelor cu dizabilităţi, în oraşul de la poalele Tâmpei", a spus Virgil Gheorghe Lazăr.



În România, în prezent, statisticile arată că sunt 30.000 de persoane nevăzătoare, dintre care 2.000 trăiesc în Braşov.

