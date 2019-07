Premieră la Electric Castle EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Interpreta în limbaj mimico-gestual Amber Galloway a fost și vineri seară la concert, ca să-i ajute pe cei care nu pot auzi.

Pregătirea pentru un show durează câteva săptămâni pentru Amber şi echipa ei. Studiază şi memorează versurile, citeşte foarte mult despre artiştii pe care-i interpretează și le analizează inclusiv gesturile.

Amber Galloway, interpret în limbaj mimico-gestual: "Am venit în România acum o lună să pregătesc acest eveniment. Am vrut să cunosc comunitatea surzilor şi a interpreţilor de aici. Văd că există opinia greşită că o persoană surdă nu poate fi interpret, e o prostie, am şi făcut un atelier de lucru aici pe tema asta".

Amber Galloway nu e doar specialist în limbaj mimico-gestual, ci şi expert în domeniul social şi al drepturile persoanelor cu dizabilităţi.

Spune că trebuie să-i cunoşti foarte bine pe cei pentru care interpretezi. Era convinsă că va ajunge kinetoretapeut, însă viaţa i-a pregatit altceva.

"Am avut un accident grav şi am stat o vreme în scaunul cu rotile. Am ajuns aici împinsă de comunitatea surzilor, ei m-au încurajat constant", povestește Amber.

La Electric Castle, Amber Galloway interpretează toate cântecele artiștilor care se află pe scena principală.

Și vineri seară, zeci de mii de tineri au trăit momente de neuitat. Pe cele 10 scenele amplasate pe domeniul de la Bonțida au evoluat artiști până spre dimineață.

Trupa cea mai așteptată a fost Florence + The Machine, care a ținut publicul lipit de scena principală ore în șir.

