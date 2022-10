Prematuri, în lupta cu lipsa aparatelor din spitale. Sute de nou născuți riscă probleme grave respiratorii sau neurologice, din cauza dozelor de oxigen

Maria a venit pe lume pe 4 iulie, la numai 26 de săptămâni, cu 12 săptămâni înainte de termen. De o lună şi jumătate este la Terapie Intensivă, la spitalul Marie Curie. A făcut stop cardiorespirator şi încă depinde de aparate.

dr. Andreea Gogoncea, medic rezident, ATI neonatologie, spitalul "Marie Curie": Are displazie bronhopulmonară severă, probleme cu vederea. Ea a venit cu retinopatie stadiul 2-3. Acum are stadiul 1. De la ce are ea aceste probleme? Cel mai probabil nutriţie deficitară şi mult oxigen.

Pe Elisabeta, mama a adus-o pe lume acasă, după numai 33 de săptămâni de sarcină neurmărită. Şi ea risca să-şi piardă vederea, dar a fost operată cu laser la Marie Curie, la 2 luni de la naştere şi a scăpat de retinopatia de prematuritate.

dr. Andrada Georgescu, medic specialist, ATI neonatologie, spitalul "Marie Curie": E o problemă extrem de gravă, o complicaţie care poate să ducă la orbire dacă nu este tratată, deci este o urgenţă.

Cel puţin 60 de bebeluşi prematuri au orbit, în ultimii ani. Sunt datele ministerului Sănătăţii, dar medicii atrag atenția că, anual, sute de copii riscă mai multe chiar decât să-şi piardă vederea, ci să aibă şi probleme grave la plămâni şi creier. Nu numai de la prematuritate, malnutriţie şi infecţii, ci şi din lipsa unor echipamente speciale care controlează terapia cu oxigen.

dr. Cătălin Cîrstoveanu, şeful Clinicii ATI Neonatologie Spitalul "Marie Curie", preşedintele Comisiei de Neonatologie a ministerului Sănătăţii: Prea mult oxigen înseamnă o dezvoltare anormală a vaselor retiniene, în final, fără tratament poate ajunge la desprinderea retinei. În cantitate excesivă poate provoca afecţiuni grave pulmonare uneori si probleme neurologice. S-a demonstrat că resuscitarea prematurilor nu cu oxigen 100 la sută, ci 30-40, maximum 50 la sută e mult mai benefică.

Mai puţin de o treime dintre cele peste 60 de centre de reanimare pentru nou-născuţi au echipamente care pot măsura concentrația de oxigen. Iar astfel de dotări există doar pe 10 mașini de urgență, spune şeful comisiei de specialitate a ministerului. Sunt şi multe alte lipsuri.

România are nevoie de 400 de paturi de Terapie Intensivă pentru nou-născuţi, dar are doar jumătate din necesar şi nici acelea nu sunt toate complet dotate. Aşa că listele de aşteptare sunt interminabile, iar mulți bebeluşi nici măcar nu mai ajung să fie trataţi.

Cu bani din PNRR, spitalele pot cumpăra cel puţin 124 de paturi noi de ATI nou-născuţi şi pot dota complet încă 90. Sunt fonduri şi pentru 12 unităţi mobile de Terapie Intensivă, dar şi pentru screening sau formarea personalului.

Alexandru Rafila, ministrul Sănătății: Un astfel de proiect poate să ducă la reducerea mortalităţii infantile. Fac apel la managerii de spitale să facă aplicaţii.

În România, în jur de 15 la sută dintre nașteri sunt premature. Această micuţă a avut plămânii grav afectați de la prea mult oxigen, dar de 6 luni este în clinica superdotată de la Marie Curie. Aici a scăpat de ce e mai rău.

Mădălina Mihai, mamă de copil prematur: N-am cuvinte, mă simt foarte fericită, copilul e bine. Nu avea nicio șansă.

