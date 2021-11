Pregătiri pentru valul 5 al pandemiei, care ar putea lovi România la jumătatea lunii ianuarie

Scade numărul bolnavilor de COVID internați la Terapie Intensivă. Pentru prima dată în ultima lună și jumătate, sub 1.500 de paturi sunt ocupate cu pacienți în stare gravă. În plus, și cazurile noi de îmbolnăviri sunt mai puține, raportate la numărul de teste prelucrate. Vestea ar trebui să ne bucure, însă e nevoie să fim în continuare prudenți. Valul 5 al pandemiei ar putea să lovească România la jumătatea lunii ianuarie.

Doar 5% dintre testele făcute în ultimele 24 de ore au ieșit pozitive. Este cea mai mică rată înregistrată în ultimele două luni și jumătate în care România a fost lovită în plin de valul 4 al pandemiei. Nu e loc însă de relaxare, spun specialiștii. Pericolul nu a trecut.

DR. VALERIU GHEORGHIȚĂ, coordonatorul campaniei de vaccinare: În cel puțin 20 de țări europene există la acest moment o creștere a numărului de cazuri raportate. Într-adevăr, această creștere este urmată și de creșterea numărului de spitalizări și de decese, acolo unde rata de vaccinare este scăzută. Din acest punct de vedere ne așteptăm și noi ca o creștere a numărului de cazuri să se producă, probabil din a doua parte a lunii ianuarie.



Ministerul Sănătății le-a cerut autorităților locale, pentru a nu fi din nou luate prin surprindere, să rămână în alertă și să se pregătească pentru un nou val al pandemiei. Asta înseamnă mai multe paturi de ATI în spitale.



CSEKE ATTILA, ministrul interimar al Sănătății: Vârful atins de sistemul spitalicesc din România pe valul pandemic 4 a fost de 1902 de paturi ATI pentru pacienții COVID. Am cerut să reactualizeze DSP-urile, timp de o săptămână, fiecare pe specificul local ceea ce au avut în practică și au în acest val pandemic 4, astfel încât și într-un nou val pandemic să putem să ne mobilizăm paturile ATI pentru pacienții Covid mult mai repede.



În plus, pacienții ar trebui să aibă acces mai ușor la tratamente. Ar fi astfel combătută tentația de a lua medicamente după ureche care să le agraveze starea.



DR. ALEXANDRU RAFILA, propus ministru al Sănătății de PSD: Astea sunt lucrurile cele mai grave care duc la apariția problemelor și la mortalitatea care este incredibil de mare din România. Trebuie să ne ajute medicii de familie, atât cât se poate tratamentul de administrat corect în ambulatoriu. Nu știu dacă o să evităm valul 5, dar trebuie să fie un val 5 cu amplitudine cât mai mică și cu cât mai puține decese.



Potrivit Ministerului Sănătății, România are în stoc 52 de mii de flacoane de Remdesivir. Alte 70 de mii vor ajunge în perioada următoare.

