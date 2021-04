Moștenitorul tronului, Prințul Charles de Wales, și-a stăpânit cu greu lacrimile văzând munții de flori și mesajele lăsate de britanici pe unul dintre domeniile regale, în memoria Prințului Philip.

Funeraliile vor avea loc într-un cadru strict privat, fără public, dar ceremonia va fi televizată.

Slujba religioasă se va desfășura la Capela St. George, de la Castelul Windsor.

De la marea poartă a Castelului până la capelă, sicriul din stejar englezesc și dublat cu plumb, așa cum e tradiția regală, va fi transportat într-un Land Rover special adaptat ca mașină mortuară.

Prințul Philip însuși a gândit și a proiectat modificările aduse autovehiculului. De altfel, încă de acum ceva ani, soțul Reginei a pus la punct propriile funeralii, până în cele mai mici detalii.

Pe contul de Twitter al Casei regale britanice a fost postată o fotografie făcută de soția Prințului William, Kate, în care suverana și Ducele de Edinburgh sunt înconjurați de șapte dintre strănepoți.

The Queen and The Duke of Edinburgh surrounded by seven of their great-grandchildren at Balmoral Castle in 2018.



©️ The Duchess of Cambridge pic.twitter.com/xMmbzfDHwL