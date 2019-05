Papa Francisc va fi sâmbătă la Şumuleu Ciuc, locul unde are loc, an de an, cel mai mare pelerinaj catolic din ţara noastră. Pe muntele din Harghita pregătirile au ajuns la final, după 3 luni în care s-a muncit enorm, astfel încât totul să fie desăvârşit pentru vizita istorică a Suveranului Pontif.