Pregătiri militare la granița cu Ucraina, noi dislocări de vehicule în Belarus. Imagini din satelit

Imaginile nu au putut fi verificate independent de Reuters, notează The Guardian, dar concordă cu cele mai recente date.

Însuși președintele Statelor Unite, Joe Biden, a subliniat în declarația susținută marți seară, la Casa Albă, că Rusia a continuat să mobilizeze trupe în Belarus.

Exercițiile militare comune din această țară ar fi trebuit să se încheie în weekend.

NEW: Russia has made a new deployment of more than 100 vehicles & dozens of troop tents in southern Belarus, under 25 miles from Ukraine.



President Biden said today Russia had continued to move troops into Belarus, despite deadline to end exercises this weekend.



:@Maxar pic.twitter.com/G54gy6UP3B