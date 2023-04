Pregătiri gastronomice pentru Duminica Floriilor. Peștele e consistent mai scump față de anul trecut. Românii consumă de 3 ori mai puţin peşte faţă de media Uniunii Europene

Fie că au ținut post sau nu, românii vor să respecte tradiția și să mănânce pește de Florii. Așa se face că pescăriile au fost la mare căutare.

Încă de la primele ore ale zilei, bucureștenii s-au înghesuit în cea mai mare hală de pește și fructe de mare din Capitală.

Faţă de luna decembrie, preţurile sunt mai mari la unele sortimente chiar şi cu 30%.

Plătica se vinde cel mai ieftin - 12 lei kilogramul. Dublu costă kilogramul de macrou. Pentru un kilogram de păstrăv, ştiucă sau caras, preţurile pleacă de la 30 de lei. Cel mai scump este somonul. Cine vrea file va plăti 120 de lei kilogramul.

Potrivit comercianților, prima scumpire este chiar la furnizor. Se adaugă apoi energia și transportul.

La mare căutare au fost şi fructele de mare.

Mădălina Chițu, jurnalist TVR: "În România, se vând aproximativ 120.000 de tone de pește în fiecare an. Mai bine de 80% din această cantitate provine din import. Asta înseamnă că românii consumă de 3 ori mai puţin peşte faţă de media Uniunii Europene, adică 8 kilograme şi jumătate în fiecare an. Mai puţin decât noi mănâncă bulgarii, respectiv 3 kilograme pe an. Cel mai mult peşte se mănâncă în Portugalia."

Zilele acestea, autorităţile au făcut controale în pieţe şi pescării. În urma neregulilor constatate, au confiscat o cantitate uriaşă de peşte - mai mult de o tonă şi jumătate - şi au dat amenzi de peste 50.000 de lei.

Verificările continuă. Populația este rugată să cumpere numai din locuri avizate, să evite să ia alimente care au aspect de vechi și produse care au eticheta deteriorată sau termenul de valabilitate depășit.

