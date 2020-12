Pregătiri fără restricții EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Niciun Revelion fără pește dacă vrem să ne strecurăm prin 2021 altfel decât am făcut-o în acest an, și-au spus toți cei care au ales pentru noaptea dintre ani somon, păstrăv, crap sau caras. Aceste raioane au fost în ajunul Revelionului punctul de pornire al cumpărăturilor, indiferent că vorbim de supermarket sau de piață.

Următoarea oprire: raioanele cu fructe. Tradiția spune că strugurii nu trebuie să lipsească de pe masa de Revelion atunci când pășim în noul an. Însă mărul românesc a fost Cenușăreasa acestor sărbători, spun producătorii autohtoni.

Mulți nu au renunțat la carne, nici la brânzeturi, la care au adăugat un prosecco. 2021 trebuie îmblânzit și răsfățat încă din primele ore!

Angajații au aprovizionat constant rafturile magazinelor. Cei mai mulți dintre cei care au făcut cumpărături în ultima zi a anului spun că petrecerea e acasă, în sufragerie.

Mai mare a fost forfota în bucătăriile restaurantelor care au avut de livrat comenzi la domiciliu. Preparatele calde, platourile reci sau dulciurile au fost extrem de căutate.

Sandy Popescu are 27 de ani și este pasionată de bucătărie așa că, exact în urmă cu un an, și-a deschis mica afacere de familie. Au fost 12 luni extrem de grele, însă a reușit să nu închidă. Revelionul îi mai salvează veniturile din acest an.

În orașele în care, totuși, restaurantele și cafenelele sunt deschise, stingerea se dă devreme, din cauza restricțiilor.

Oricât de atipic ar fi acest Revelion, gândurile bune și dorințele unui 2021 sănătos din toate punctele de vedere pot fi rostite fără restricții la miezul nopții.

