Pregătiri de Bobotează, la Constanţa. Zeci de oameni la slujba de sfințire a apei, 150.000 de sticle sunt pregătite pentru credincioşi

An de an așa era de Bobotează. Credincioșii se înghesuiau la cozi la apă sfințită, dar mare parte se risipea. De aici a venit ideea îmbutelierii aghiasmei în sticle de plastic. Arhiepiscopia Tomisului a comandat 150 mii de pet-uri și a cerut ajutorul enoriașilor ca să le pună eticheta cu anul sfințirii.



Mai-marii bisericii spun că apa sfințită poate fi păstrată și consumată chiar și 30 de ani. Ca să evite și incidente, cum s-a întâmplat acum 4 ani, arhiepiscopul Tomisului spune că are suficiente butoaie cu apă și nu va mai fi nevoie să urce pe cisterne pentru a sfinți apa.



Anul acesta e așteptat un număr dublu de credincioși la slujba de Bobotează față de anii trecuți, când erau restricții din cauza pandemiei.

