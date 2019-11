Repetiții pentru 1 Decembrie EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Noutăţile din acest an sunt legate de evoluţia avioanelor F 16 deasupra Arcului de Triumf. Vor fi 6 aparate F 16 care vor zbura în formatie de trei. Să sperăm că mâine avioanele F 16 vor putea zbura, întru-cât anul trecut nu au putut zbura din cauza condiţiilor meteo nefavorabile. O altă noutate este legată de defilarea Radarului mobil tridimensional, achiziţionat în iulie acest an şi care monitorizează spatiul aerian. În plus marinarii care de la 1 ianuarie vor participa la misiuni în Marea Neagră şi Marea Mediterană, vor defila şi ei pe sub Arcul de Triumf. Vor fi în total 4000 de militari dintre care 500 militari străini, din 20 de state partenere şi aliate. Vor fi 200 de mijloace tehnice de luptă şi 50 de aeronave.

Noi am filmat mai devreme repetiţiile aici la Arcul de Triump şi trebuie să vă spun ca cei mai încântaţi erau cei mici care vedeau trecând prin faţa lor un fel de jucării mai mari.

Aşadar parada de 1 Decembrie va fi transmisă integral de TVR în format HD, începând cu ora 11.00 şi va fi comentată de colegul nostru Adelin Petrişor si de colonelul Constantin Spânu, de la MAPN.

