Jurnalistele TVR Alina Stancu şi Iulia Iancu ne-au împărtăşit câteva din secretele lor pentru un bronz de invidiat.

“Pentru mine, pielea este foarte importantă. Am mereu grijă de ea, mă dau în fiecare zi cu cremă hidratantă după duş, iar atunci când merg la plajă, cu atât mai mult, am grijă pentru că am şi o piele foarte albă, e sensibilă, mă înroşesc foarte repede, chiar mă ard dacă nu am grijă. Pe corp folosesc o cremă cu factor de protecţie 30, iar pe faţa o cremă cu un factor şi mai mare, 50”, spune Alina Stancu.

„Pentru o piele extrem de bine pregătită pentru sezonul de vară este hidratarea, mai ales din interior. Motiv pentru care în fiecare dimineaţă mă trezesc şi îmi fac un suc de măr, sfeclă şi morcov pentru că ştim că betacarotenul ajută foarte bine la hidratarea corectă a tenului şi îmi pregătesc între cinci şi opt pahare de apă pe zi”, spune Iulia Iancu.

Exfolierea pielii înainte de plajă este secretul unui bronz uniform. Grijă mare, totuşi, pentru că exfolierea în exces poate sensibiliza pielea.

„Gomajul ne poate ajuta să avem un bronz uniform. Din păcate, în zona feţei poate cauza inflamaţii, care se pigmentează în urma expunerii la soare. Uleiurile pot fi fotosensibilizante, adică pot creşte reactivitatea pielii, în urma expunerii la radiaţiile ultraviolete şi ne pătăm. În general, e bine să evităm expunerea la soare. Să folosim pălării cu boruri largi, ochelari de soare, haine cu mâneci lungi, să aplicăm fotoprotecţie cu un SPF de minimum 30, la intervale corespunzătoare şi în cantitate adecvată”, explică medicul dermatolog Iuliana Lupu.

În plus, persoanele cu pielea deschisă la culoare sau care au aluniţe ar trebuie să aibă şi mai multă grijă la plajă.

“Persoanele cu multe aluniţe au un risc crescut de a dezvolta cancere de piele şi atunci trebuie să fie mai precaute. Trebuie să evite expunerea la soare între orele 10:00 şi 16:00. O arsură solară ne poate dubla şansa de a face un cancer de piele. Sunt predispuse persoanele cu pielea deschisă la culoare, cu părul roşcat sau blond, cu ochii verzi sau albaştri”, mai spune medicul dermatolog Iuliana Lupu.

