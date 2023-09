Prefectul de Vaslui va emite la începutul săptămânii viitoare un ordin de suspendare a lui Dumitru Buzatu din funcţia de preşedinte al Consiliului Județean

Prefectul de Vaslui Daniel Onofrei

"În conformitate cu prevederile legale şi procedurile stipulate în Codul administrativ, reprezentantul Guvernului în teritoriu are atribuţia de a aplica legea în situaţiile în care sunt îndeplinite toate condiţiile procedurale prealabile. În cazul de faţă, prefectul trebuie să emită un ordin de suspendare din funcţia de preşedinte al Consiliului Judeţean, dacă sunt îndeplinite condiţiile. Prefectura nu are niciun amestec în licitaţiile şi contractele încheiate de Consiliul Judeţean. Rolul nostru este de a verifica legalitatea actelor administrative ale Consiliului Judeţean, ale consiliilor locale şi ale primarilor, pentru a ne asigura că acestea sunt în conformitate cu legislaţia în vigoare. Până în prezent, nu au existat probleme în acest sens şi ne asigurăm că vom continua să ne îndeplinim atribuţiile în mod obiectiv şi imparţial", a declarat Daniel Onofrei pentru Agerpres.



Prefectul nu a dorit să comenteze pe marginea anchetei aflate în desfăşurare.



"Dorim să subliniem că este o anchetă în curs şi că instituţia noastră nu face comentarii pe marginea acestui subiect. Noi nu am primit nicio sesizare în acest sens", a ținut să precizeze prefectul.

"În calitate de instituţie responsabilă cu aplicarea legii şi protejarea intereselor publice, Instituţia Prefectului Vaslui este angajată să acţioneze în conformitate cu principiile statului de drept şi să asigure respectarea legii în toate domeniile de competenţă. Ne dorim ca administraţia locală să funcţioneze în beneficiul cetăţenilor şi să ofere servicii de calitate", a mai spus oficialul.

