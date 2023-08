Prefectul Capitalei: A fost convocată o şedinţă a Colegiului Prefectural. Vom demara controale la toate staţiile de carburanţi

Prefectul Capitalei, Rareş Hopincă / FOTO: facebook.com/prefecturabucuresti

"Am convocat Colegiul Prefectural al Municipiului Bucureşti şi din dispoziţia primului ministru vom demara controale la absolut toate staţiile. Se va verifica întreaga documentaţie existentă la nivelul fiecărui obiectiv. Unde există cele mai mici sincope în documentaţia de avizare, aceste staţii vor fi închise. Dacă există obiective neconforme, va exista toleranţă zero pentru orice abatere de la legislaţia în vigoare", a spus prefectul, pentru B1Tv.



El a precizat că Planul de risc al Municipiului Bucureşti cuprinde 380 de staţii GPL şi benzinării clasice. Prefectul a menţionat că o parte dintre aceste benzinării se află chiar în zone centrale ale Capitalei, lucru permis de legislaţie.



"Ce putem noi face în acest moment? Aş vedea trei lucruri. Unu: un plan de control extrem de riguros şi chiar agresiv la toate aceste obiective, cu toleranţă zero pentru orice minimă abatere. Doi: un plan de prevenţie, ca să existe foarte bine delimitate fluxurile şi planurile de acţiune în cazul oricărui incident. Trei: ar trebuie o analiză legislativă, să vedem dacă se mai poate permite existenţa unor astfel de obiective în zonele rezidenţiale aglomerate sau nu. Aici va trebui să pornim de la nevoia cetăţenilor, pe de o parte, pentru că, de exemplu, toate taxiurile din Bucureşti alimentează de la aceste staţii. Pe de altă parte, nu putem tolera nici existenţa celui mai mic pericol într-o zonă rezidenţială. Deci, va trebui să facem şi o analiză a cadrului legislativ, să vedem dacă mai putem permite astfel de facilităţi în zonele rezidenţiale aglomerate sau nu", a spus el.



Hopincă a estimat că rezultatele controalelor vor fi gata până la sfârşitul săptămânii. El a subliniat că bucureştenii nu se află în pericol din cauza acestor staţii.



"În momentul de faţă, cetăţenii Capitalei nu se află în niciun pericol, pentru că toate aceste staţii funcţionează legal. Ce trebuie noi să analizăm acum este - din păcate, din cauza acestui eveniment nefericit care s-a întâmplat la Crevedia - întreg cadrul legislativ şi aş spune chiar şi cadrul de avizare, pentru că, din nou, şi din punctul meu de vedere, poate că unele dintre aceste facilităţi nu ar mai trebui să îşi găsească locul în centrul oraşelor", a mai spus acesta.

Premierul Marcel Ciolacu a declarat duminică la Crevedia că în următoarea perioadă vor fi dispuse controale la toate staţiile de carburanţi şi GPL din ţară, iar în cazul în care vor fi constatate neconformităţi de natură a pune în pericol vieţi omeneşti, unităţile respective vor fi închise.

sursa Agerpres

