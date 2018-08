Declarațiile prefectului Capitalei la ieșirea de la audierile de la Parchetul General EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

ACTUALIZARE Prefectul Capitalei, Speranța Cliseru a ieșit din Parchetul General, după trei ore de audieri. Ea a declarat că are calitatea de martor și că a respectat legea. De asemenea, prefectul Capitalei a precizat că acel ordin de evacuare a Pieței Victoriei a respectat legea.

Am calitatea de martor. Am venit fără avocat, că nu era cazul (...) Eu vreau să vă asigur că eu am respectat legea cu strictețe, atribuțiile prefectului, contrar a ceea ce s-a speculat în spațiul public. Eu ca prefect al Bucureștiului alături de toți prefecții din țară suntem profesioniști, nu facem politică. Aș vrea să respectați instituția prefectului, să aveți încredere în noi că respectăm legea (...) Eu nu pot să răspund despre felul în care acționează alte instituții. Fiecare răspunde pentru el (...) Acel ordin respectă legislația, a declarat prefectul Capitalei la ieșirea de la audieri.

Prefectul Capitalei, Speranța Cliseru, care a semnat ordinul de intervenţie în forţă a jandarmilor la mitingul diasporei din 10 august, a fost chemată la Parchetul General.

Nu există informații legate de scopul acestei vizite, așa că pot fi luate în calcul două variante. Fie este vorba de o audiere, fie este vorba despre stabilirea unui protocol între Parchet și Prefectură.

Purtătorul de cuvânt al Jandarmeriei Române, Marius Militaru, preciza, a doua zi după violenţele din Piaţa Victoriei, că la ora 23.11 prefectul Capitalei a emis ordin ca Jandarmeria să acţioneze în forţă, iar din acel moment şi până la ora 02.00 s-au luat măsuri astfel încât să fie evacuată zona.

Cei de la Parchetul General vor avea nevoie de foarte multe documente pentru a stabili ce s-a întâmplat pe 10 august.

Numărul plângerilor împotriva jandarmilor a ajuns la peste 380.

Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 a înregistrat 22 de plângeri formulate de jandarmii care susțin că au avut de suferit de pe urma unor protestatari violenți.

