Președintele USR: PNL a devenit a cincea roată la căruța PSD

Dacian Cioloș

"PNL a reuşit să arunce copilul şi să păstreze copaia. Dintr-un partid care conducea o coaliţie guvernamentală, a devenit a cincea roată la căruţa PSD. Primele măsuri anunţate sunt parte a programului populist al PSD, aşa cum era şi de aşteptat, la pachet cu o intensificare a criticii PNRR. E transparent ce se petrece. Imediat instalat, PSD o să înceapă să fure tot ce se poate fura şi să conteste PNRR, astfel încât atunci când vor fi prinşi şi penalizaţi să invoce imaginarele probleme ale programului, nu furtul propriu-zis", a scris Cioloş, pe Facebook.



El a subliniat că România are nevoie de un sistem pluripartidic funcţional, nu de o întoarcere "la un pseudopartid unic, care cultivă populismul şi extremismul" pentru a se arăta pe sine ca pe un rău mai mic.



"Cred că nu e prea târziu să le cerem politicienilor responsabili din PNL să ia atitudine şi să salveze ce se mai poate salva. Rotativă sau nu, guvernarea cu PSD va însemna irosirea speranţei de modernizare a ţării şi o permanentă cursă de măsuri populiste luate pentru a se câştiga iluzorii puncte electorale. Deşi PNL trebuie să îşi definească singur relaţia cu propriii alegători şi susţinători, trebuie spus că perspectiva revitalizării PSD, care se vede cu guvernarea în braţe, este terifiantă. România are nevoie de un sistem pluripartidic funcţional, nu o întoarcere la un pseudopartid unic, care cultivă populismul şi extremismul pentru a se arăta pe sine ca pe un rău mai mic", a precizat liderul USR.



Cioloş a menţionat că USR este preocupat mai mult de soarta reformelor decât de o dispută cu PNL şi că membrii Uniunii Salvaţi România sunt "singurii care nu cad în capcana discursurilor populiste" de dragul unui vot.



"PSD a fost şi este un partid toxic, unul care a ţinut România pe loc în trecutul recent şi îşi doreşte să rămână în continuare la butoane pentru a controla şi viitorul nostru. Capitularea PNL este o ruşine fără margini şi ne preocupă mai mult soarta reformelor decât o dispută cu acest partid care a ales să se sinucidă politic. USR rămâne singura forţă politică pentru care schimbarea şi modernizarea României înseamnă o viaţă mai bună pentru români. Suntem singurii care nu cădem în capcana discursurilor populiste de dragul unui vot şi suntem singurii responsabili într-o clasă politică incapabilă să îşi înţeleagă rolul fundamental pentru viitorul nostru comun. Avem datoria să nu capitulăm în faţa acestui monstru politic cu două capete plus coada UDMR", a mai scris Cioloş.

