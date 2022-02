Președintele Ucrainei a refuzat oferta SUA de a-l ajuta să părăsească țara: “Lupta este aici. Am nevoie de muniție, nu de transport”

Volodimir Zelenski refuză să părăsească Kievul

"Lupta este aici. Am nevoie de muniție, nu de transport", a replicat el, conform unei surse din serviciile de informații americane, citată de Associated Press. De altfel, Zelenski declarase public că nu va părăsi Kievul și continuă să contracareze știrile false pe acest subiect cu apariții și mesaje transmise de sub cerul liber, de pe străzile capitalei.

