Președintele SUA, Joe Biden, către aliații europeni: America s-a întors!

"America s-a întors. Alianţa transatlantică a revenit", a declarat Joe Biden în debutul discursului său la Conferinţa de securitate de la München.



Referindu-se la stadiul actual al democraţiei, Biden a spus că "în prea multe locuri, inclusiv în Europa şi Statele Unite, avansarea democraţiei este atacată", constatând că lupta dintre democraţie şi autoritarism a ajuns într-un "moment crucial".

This morning, I’m delivering remarks on the partnership between Europe and the United States at a special event hosted by the Munich Security Conference. Tune in. https://t.co/QDhEw6oytK