Președintele PSD, Marcel Ciolacu: PSD NU va vota niciodată un nou Guvern ZERO

"Am dat jos Guvernul Cîțu cu o moțiune de cenzură în care am criticat și prestația miniștrilor USR. PNL și USR au distrus cot la cot România timp de un an de zile. Toată România știe acest lucru! Să se voteze partenerii alianței pierzătorilor între ei!", a scris Marcel Ciolacu pe pagina sa de Facebook, după ce președintele Klaus Iohannis l-a nominalizat pe Dacian Cioloș drept candidat pentru funcția de prim-ministru.