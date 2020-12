Imediat după închiderea urnelor și anunțarea primelor rezultate exit-poll, președintele PSD, Marcel Ciolacu, a ținut să sublinieze că "e nevoie de un guvern capabil, care are soluții". "Se știa de o săptămână-două că partidul care va avea cu cifra 3 în față va câștiga alegerile", a declarat Marcel Ciolacu în exclusivitate la TVR. El a și menționat un nume pentru o posibilă propunere de premier, cu mențiunea că decizia va fi luată în interiorul partidului: Alexandru Rafila.

"Am anunțat deja că noi de două luni împreună cu avocați am cumpărat un soft special pentru această numărătoare paralelă, am făcut instruirile speciale (...) și vom apăra ultimul vot din ultima secție de votare, din ultimul cătun din România", a declarat duminică seara Marcel Ciolacu, în cadrul ediției speciale "Tu votezi România 9!".

Ciolacu a atras atenția că, deocamdată, nu se știe ce partide vor intra în Parlament și cu ce pondere.

"Am avut discuții cu toți liderii politici de la toate partidele cu reprezentare în Parlamentul României, mai puțin cu PNL", a subliniat Ciolacu.

În opinia sa, votul românilor a arătat o sancțiune pentru gestionarea pandemiei. "Ar fi culmea să se vină iarăși cu o propunere de prim-ministru a domnului Orban", a arătat Ciolacu în acest context.

"Și domnul Alexandru Rafila poate fi o propunere de prim-ministru", a declarat Ciolacu. El a precizat însă că o decizie va fi luată în interiorul partidului.

