Președintele PSD, Marcel Ciolacu: Dacă UDMR iese din această coaliție, automat și PSD va ieși

Președintele PSD, Marcel Ciolacu / FOTO: Autor: SILVIU MATEI / AGERPRES FOTO Credit: AGERPRES FOTO, foto.agerpres.ro

"Noi am pornit în această coaliţie. Această coaliţie va fi formată de către PNL, PSD, UDMR şi minorităţi. Eu nu am alt mandat de la partid pentru a creiona o altă majoritate. Logic, înseamnă că eu nu am un mandat pentru un guvern PSD-PNL. Dacă UDMR, în acest moment, iese din această coaliţie, automat şi PSD va ieşi, pentru că nu am alt mandat", a spus Ciolacu la Palatul Parlamentului, întrebat ce va face PSD dacă UDMR nu intră în coaliţia de guvernare.



În ceea ce priveşte faptul că ar exista un blocaj la negocierile pentru formarea unui guvern, liderul social-democrat a afirmat că "sunt normale anumite discuţii când formezi o coaliţie".



"Eu vreau să îi asigur pe români în continuare că joi România va avea un guvern şi trebuie să înţelegem toţi care purtăm aceste negocieri şi dorim această coaliţie că până duminică aceste negocieri trebuie finalizate", a afirmat Ciolacu, citat de Agerpres.

ŞTIRILE ZILEI