Președintele PNL critică varianta finală a bugetului pentru 2022. Pachetul social, condiția PSD pentru a intra la guvernare

Vom aproba un buget echilibrat, responsabil şi realist, capabil să răspundă nevoilor imperative de finanţare şi să consolideze economia pe termen mediu şi lung, valorificând resursele financiare oferite de Uniunea Europeană. Bugetul pentru 2022 răspunde atât aşteptărilor imediate, cât şi unei viziuni de dezvoltare şi oportunităţilor viitoare ce au scop o viaţă mai bună pentru cetăţenii României, a afirmat Ciucă, a precizat premierul Nicolae Ciucă.

Am văzut și eu când a fost prezentat public, am spus foarte clar că mă interesează să fie respectat programul de guvernare. Am observat când am citit bugetul că sunt multe lucruri acolo, dar un lucru foarte important ca acest prag de 7% să fie respectat, nu e respectat. Când s-a negociat coaliția de guvernare PSD a fost acceptat doar ca 7% să se ducă în investiții. Este singurul mod de a susține salarii și pensii mai mari (…) E un compromis... Acum nu cred că se mai poate face ceva, trebuie să discutăm în PNL. Va trebui ca premierul să vină să explice bugetul, vom avea o discuție în PNL. Vom vedea dacă și acesta va fi un compromis ca să mergem mai departe. Este și varianta în care premierul își asumă acest buget. Dacă premierul își asumă bineînțeles că acest buget va merge, a spus Florin Cîțu, președintele PNL.

Este o diferenţă mică. Ştiu că anul trecut am primis 5,9% la investiţii şi am închis cu 5,4. Anul acesta, sunt 6,74%, deci foarte aproape de 7%, şi după discuţiile avute şi cu ministrul Sorin Grindeanu şi cu Ministerul Finanţelor, veţi vedea că anul acesta vom depăşi 7%”, e bine că am propus ceva puțin și vom face mai mult, anul trecut ne-am propus mult și am făcut puțin, a afirmat Marcel Ciolacu, președintele PSD.

Am mai constatat că un domeniu cheie, dincolo de Sănătate, care este importantă, din punctul nostru de vedere educaţia, indiferent de cine ar fi la guvernare trebuie să fie acum în centrul atenţiei. Avem şi România educată care a fost ridicată la rangul de prioritate prezidenţială şi cu toate astea bugetul pentru educaţie e în continuare foarte slab. Nu s-au găsit bani pentru educaţie, chiar dacă am văzut că s-au găsit bani pentru creşterea bugetului Administraţiei prezidenţiale cu 20%, a punctat Dacian Cioloș, președintele USR.

