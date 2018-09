Președintele Klaus Iohannis participă la cea de-a 73-a sesiune a Adunării Generale a ONU

Președintele Klaus Iohannis

Luni, şeful statului va participa la recepţia tradiţională oferită de preşedintele SUA, Donald Trump, şi soţia sa în onoarea şefilor de delegaţii participanţi la Adunarea Generală a ONU, iar marţi la deschiderea segmentului la nivel înalt al dezbaterilor generale din sesiunea a 73-a a UNGA, pe tema "Making the United Nations relevant to all people: global leadershipand shared responsabilities for pace, equitable and sustainable societies".

Miercuri, preşedintele Klaus Iohannis va susţine intervenţia naţională în cadrul dezbaterilor generale ale celei de a 73-a sesiuni a Adunării Generale a ONU.

